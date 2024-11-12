Bennur Karaburun Ayağa Kalktı

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Bir kare fotoğrafın bir ömürlük hikayesi

Türkiye onu İHA muhabirinin tekerlekli sandalyede yağmur altında çektiği insanlık ölmedi dedirten tek kare fotoğraf ile tanıdı

AK Parti'den 25 ve 26 dönem Milletvekili olan Bennur Karaburun yıllar sonra kök hücre tedavisiyle ayağa kalktı

BURSA - Türkiye onu İHA muhabirinin tekerlekli sandalyede yağmur altında çektiği tek kare fotoğraf ile tanıdı. Fotoğrafın ardından hayatı değişen AK Parti'nin 26 dönem kadın milletvekili Bennur Karaburun yıllar sonra kök hücre tedavisiyle ayağa kalktı. Karaburun, doktoruyla birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Bir şirkette yöneticiyken geçirdiği trafik kazasıyla omurilik felçlisi olarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan Bennur Karaburun'u Türkiye, 2013 yılının hazan mevsiminde elinde şemsiye olan bir gencin, tekerlekli sandalyede sağanak yağmur altında kalan bir bayana yardım etmeye çalıştığı anın İHA muhabirinin fotoğrafını çekmesiyle tanıdı.

Bir anda Türkiye gündemine oturan iki gencin hayat hikayeleri de fotoğraf kadar ilgi gördü. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da büyük beğeni ve takdir toplayan Bennur Karaburun, AK Partinin 25'inci ve 26'ıncı dönem Milletvekilliğini yaptı. Fotoğraf karesi ile ortaya çıkan arkadaşlık hayat arkadaşlığına dönüşünce Bennur Karaburun ile Samet Ateş'in düğünleri de insanlık daha ölmedi dedirten o fotoğraf karesi kadar çok konuşuldu.

Müjdeli haber yıllar sonra geldi

Milletvekili olduğu dönemlerde dahil olmak üzere çok uzun yıllardır tekerlekli sandalyeye mahkum olarak hayat süren Bennur Karaburun Ateş, yıllar sonra sosyal medyadan yaptığı müjdeli paylaşımla sevenlerini duygulandırdı.

Bir süredir aldığı kök hücre tedavisinin sonuçlarını almaya başladığı bilinen Karaburun Ateş, tedavisindeki gelişmeleri sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Bennur Karaburun Ateş yaptığı paylaşımda "Spiral Kord Stimülasyonu ve Kök Hücre nakli sonrası ilk kez ayağa kalktım. Hamdolsun" yazarak doktoruyla birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerin müjdeli haberi verdi.