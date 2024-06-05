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Beşiktaş'ta kıyı temizliği yapıldı, denizin dibinden çıkan atıklar sergilendi

İSTANBUL - Bebek sahilde 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde GEKADER tarafından deniz kıyı temizliği etkinliği düzenlendi. Birçok sivil toplum üyeleri, denizin altından ve yüzeyinden plastik ve çeşitli atıklar topladı.

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER), her yıl farklı etkinliklerle toplumu çevre korunması, evlerde ayrıştırma, sıfır atık, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik konularında toplumu bilinçlendirmeyi sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü "Temiz Deniz, Temiz Dünya" temasıyla kutladı. Bebek sahilde bu yıl 3. GEKADER Deniz Kıyı Temizliği Etkinliği düzenlendi. Etkinlikte deniz altından ve yüzeyinden plastik ve atıklar toplanarak, kıyıda sergilendi.

Türkiye'nin ilk kadın balıkçılarından Necla Yazıcı, torunları ve çevre gönüllüleriyle birlikte denizden plastikleri topladı. Türkiye'nin ilk kadın denizcisi Necla Yazıcı'nın denizden topladığı balık ağı, olta, duba ve balık ekipmanlar, geri dönüşümden elde edilen araç ve gereçlerin yanı sıra plastiğin hammadde olan granül de etkinlikteki sergi alanında yer aldı. Etkinliğe Türkiye'nin ilk kadın denizcisi Necla Yazıcı, çevre gönüllüsü vatandaşlar, birçok kurum, sivil toplum örgütü ve dernek üyeleri katıldı.

"Denizlerimize atılmış olan ambalaj atıklarını çıkartacağız"

Ambalaj atıklarının ayrıştırılarak ekonomiye ve topluma tekrardan geri kazanıldığını söyleyen GEKADER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eren, "Bugün burada ambalaj atıklarının çöp olmadığını, ambalaj atıklarının ayrıştırılarak ekonomiye ve topluma tekrardan geri kazanıldığını anlatmak istiyoruz. Derinlere Saygı Salışı Topluluğuyla beraber denizlerimize atılmış olan ambalaj atıklarını çıkartacağız bugün. Bunların hiçbir şekilde denize atılmaması, doğaya bırakılmaması gerek. Çünkü hiçbir ambalaj atığı çöp değil. Bunlar tekrardan ekonomiye kazandırılabilecek ürünler" diye konuştu.

"Önemli olan çöpü toplamak değil çöpü atmamak"

Önemli olan çöpü toplamak değil atmamak olduğunu söyleyen Dalgıç Gökhan Karakaş, "Yer küre olarak adlandırdığımız Dünya aslında bir su küre. Gezegene rengini veren bu mavilik aslında insanoğlunun geleceği. Dalgıçlar suyun altına inerek çöpleri toplamaktan erinmezler. Çöpleri, patates çuvalına koyarak aslında çok küçük bir alanı koruyabiliyoruz. Önemli olan çöpü toplamak değil çöpü atmamak. Önemli olan denizlerin korunması. İnsanoğlu var olduğundan beri olan bu su kütlesine bu kadar hoyrat davranması kabul edilemez. Birleşmiş Milletler de 5 Haziran'ı Dünya Çevre Günü ilan ederek aslında bu anlayışı yaymaya çalışmış. Biz de bu amaçla su kürenin milyonda birlik bir alanından birkaç tane çöp çıkartabilirsek ne mutlu bize " ifadelerini kullandı.

"Farkındalık oluşturmak istiyorum"

Farkındalık oluşturmak için geldiğini söyleyen Türkiye'nin ilk kadın denizcisi Necla Yazıcı, "Ben buraya farkındalık oluşturmak için Rumeli Kavağı'ndan teknemle birlikte geldim. Ağlarımızda bol bol balıklar vururdu. Maalesef artık pet şişeler, aküler ve leğenler gibi şeyler yakalıyoruz. Ben bunları biriktirdim. Şöyle göründüğü üzere getirdim. Belki insanlarımız atmaz. Bir farkındalık oluşsun istedim" dedi.

"İnsanların denizi kirletmelerini elimizden geldiği kadar düzeltmeye çalışıyoruz"

Etkinliğe katılan Denizciler Dayanışma Derneği Denizde Arama Kurtarma ekibinden Ebru Buyruklar ise, "Buradaki etkinliğimizde farklı kurumlardan gelen dalgıçlarımız çevre koruma adı altında bir etkinlik düzenleniyor. İnsanların maalesef denizi kirletmelerini elimizden geldiği kadar düzeltmeye çalışıyoruz. Dalgıçlarımız bu etkinlikleri sık sık düzenliyorlar. Söylemek istediğim çok şey var aslında. Denizlerimi temiz tutalım bu bizim için çok önemli. Ülkemizin 3 tarafı denizlerle kaplı ve ülkemiz çok değerli. Bunun kıymetini bizler bilmezsek hiç kimse bilmez. Özellikle turistik amaçlarla kullanılan Karaköy, Galata, Eminönü gibi sahillerimiz daha çok kirli. Oradaki esnafta maalesef bu duruma çok katkıda bulunuyor. Karada ne kadar kirlilik varsa denizde o kadar kirlilik var. Devletimiz çeşitli araçlarla bu kirliliği temizlemeye çalışıyor ama yetmiyor. Bizim de devletimize yardımcı olmamız gerek" diye konuştu.

(ŞK-RU-BA-Y)