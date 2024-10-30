Beylikdüzü ve Paderborn Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Beylikdüzü ve Paderborn Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

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Beylikdüzü Belediyesi ve Paderborn Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokolle iki belediye arasında bilimden afet yönetimine kadar birçok alanda iş birliği yapılacak.

30.10.2024 15:40  Güncelleme: 15:50
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Beylikdüzü ve Paderborn kardeş şehir oldu

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi ve Paderborn Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Paderborn Belediye Başkanı Michael Dreier arasında imzalanan protokolle iki belediye arasında bilimden afet yönetimine kadar çeşitli alanlarda iş birlikleri yapılacak.

Beylikdüzü Belediyesi ile Almanya'nın Paderborn Belediyesi arasında ilk adımları 2018 yılında atılan ve iki belediyenin karşılıklı ziyaret ve görüşmeleri sonucu hazırlanan kardeş şehir protokolü, Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi'nde imzalandı. Törene; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık, Paderborn Belediye Başkanı Michael Dreier, Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, Paderborn Kaymakamı Christoph Rüther, Paderborn Lippstadt Havaalanı Genel Müdürü Roland Hüser, Türk-Alman Dostluk Derneği Başkanı Wolfgang Weigel başta olmak üzere belediye meclis üyeleri ve STK temsilcilerinden oluşan kalabalık bir heyet katıldı.

"Bu protokolle küresel ölçekte barış, sürdürülebilirlik ve ortak geleceğe olan inancımızı da tazeliyoruz"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık törende yaptığı konuşmada, "Bugün bu imzaları atarak, aynı zamanda küresel ölçekte barış, sürdürülebilirlik ve ortak geleceğe olan inancımızı da tazeliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesiyle şekillenen barış ideali, bugün Paderborn ve Beylikdüzü arasındaki kardeş şehir ilişkisiyle yeniden bir kez daha can buluyor. Biz Türkler, tarihin her döneminde kardeşlik ve dostluk bağlarına büyük önem verdik. Paderborn ile kurduğumuz ilişki, sadece geçmişimizin bir devamı değil, aynı zamanda geleceğimize dair güçlü bir vizyonun ifadesidir. Bugün attığımız bu imzaların, dünya barışına, kültürel zenginliğe ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bizler yalnızca bugünün değil, yarının dünyasını inşa etmekten de sorumluyuz. Küresel sorunların üstesinden gelmek için, ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Paderborn Belediye Başkanı Michael Dreier ise uzun vadeli bir rüyanın gerçekleştiğini ifade ederek, "Bu protokol bizler için çok önemli bir yere sahip. Bu dostluğun tüm kuşaklar tarafından yaşatılmasını istiyoruz. Sonsuzluğa devam edecek bir dostluğa imza atacağız. Burada birlikte olduğumuz herkese müteşekkirim. Bizleri çok güzel ağırladınız. Paderborn sizi hiçbir zaman unutmayacak" şeklinde konuştu. Paderborn Kaymakamı Christoph Rüther da misafirperverlikleri için Beylikdüzü Belediyesi'ne ve Başkan Çalık'a teşekkür ederek, bu dostluğun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Protokol metni Atatürk'ün el yazsısıyla oluşturuldu

Konuşmaların ardından iki belediye başkanı arasında protokol imzalandı. İmza sırasında önemli bir noktaya da vurgu yapan Başkan Çalık, protokol metninin yapay zeka yardımıyla birebir Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısıyla oluşturulduğunu belirtti. İki şehir arasındaki dostluğu pekiştirecek bu protokolle afet yönetimi, bilim, teknoloji, yeşil alan, eğitim, spor, kültür ve sanat gibi pek çok alanda iş birlikleri yapılacak.

Beylikdüzü ve Paderborn Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beylikdüzü ve Paderborn Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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