Bulgaristan Başbakanı Kırklareli'nde modernizasyon çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Bulgaristan Başbakanı Kırklareli'nde modernizasyon çalışmalarını inceledi

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev ve heyeti, Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısında Ticaret Bakanlığı ve Kırklareli Valiliği tarafından yapılacak olan modernizasyon çalışmalarını inceledi. Başbakan Glavçev, Türkiye ile birlikte modernizasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise Dereköy ve Malko Tırnovo sınır kapılarının sadece iki ülkenin yükünü değil dünyanın yükünü taşıdığını ifade etti. Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ise mülteci geçişlerinin azaldığını ve Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iletişimin güçlendiğini söyledi.

03.06.2024 20:59
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Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev Kırklareli'nde

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, "Dereköy ve Malko Tırnovo Sınır Kapıları iki ülkenin yükünü değil dünyanın yükünü taşıyor"

KIRKLARELİ - Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev ve heyeti Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısında Ticaret bakanlığı ve Kırklareli valiliği tarafından yapılacak olan modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev ve heyeti Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısında Ticaret bakanlığı ve Kırklareli valiliği tarafından yapılacak olan modernizasyon çalışmaları hakkında bölgede inceleme yaptı. Başbakan Glavçev ve heyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırklareli Valisi Birol Ekici, kamu kurum ve kuruluşların temsilcisi karşıladı. Sahada incelemelerde bulunan heyet daha sonra proje tanıtım toplantısına katıldı.

Dereköy Sınır Kapısına ilk defa geldiğini anlatan Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev Türkiye ile birlikte modernizasyon çalışmaların en kısa sürede biteceğini ifade etti. Yapılan modernizasyon çalışmaları ile Türkiye'den Avrupa'ya açılan Dereköy Sınır Kapısı ve Bulgaristan'a Türkiye girişlerin sağlandığı Malko Tırnovo Sınır kapısında tır trafiğinin de açılacağın söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ta Dereköy ve Malko Tırnovo sınır kapılarının iki ülkenin yükünü değil dünyanın yükünü taşı ifade ederek " Bulgaristan kapılarımız Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy sınır kapılarımız sadece Bulgaristan'a geçmek için değil anı zamanda Avrupa'ya açılmak için kullanılan kapılarımız. Sadece bu kapılar iki ülkenin yükünü değil dünyanın yükünü taşıyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mülteci sorununa değinen Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, kaçak geçişlerin son zamanlarda düştüğünü aktardı.

Mültecilerin artık Bulgar ve Türk sınırını kullanamayacaklarını dile getiren İçişleri Bakanı Stoyanov "Bulgaristan içişleri bakanı olarak ayrıca güvenlik kolluklarının hepsine mülteci geçişlerindeki çalışmaları için teşekkür ederim. Bu sorunu kökten çözmemiz mümkün değil ama biz belli bir seviyeye Türkiye'nin sayesinde getirebiliyoruz. Burada aslında tam yerinde bulunuyorum mülteci akımını durdurmakla ilgili bürün kurumlara çok teşekkür ederim. Şuana kadar şuana kadar iletişim halinde değildik mülteci geçişleri hakkında iletişimimiz de arttı. Geçen yoldan bu yana mülteci akınının ciddi ölçüde azaldığını görüyoruz. Türkiye içişleri bakanı ile de görüşüyoruz oda bizlerle aynı fikirde. Bu arada mülteciler de bu sayede Bulgaristan üzerinde. Avrupa'ya gidemeyeceklerini öğreniyorlar. Bütün Avrupa birliği partnerlerimizde aynı fikirde Türkiye ve Bulgaristan arasındaki iletişim hiç bir zaman bu kadar kuvvetli olmamıştı. Bu konuda Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Mülteciler artık Bulgar ve Türk sınırını kullanamayacaklarını anladılar. Bugün tarihe not düşülerek. Ben düşünüyorum ki yük trafiğinin buradan geçmesi her iki ülke içinde önümüzde ay ve yıl içerisinde bu sorunu çözmüş olacağız. Hepimiz gümrükleri ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz. Artık her iki ülkenin yetkililer görüşüp çözüm yolu bulunacak. Bu konu buraya kadar geldiğine göre çözüme kavuşması şart. Bu konu 3-4 bakanlığı etkiliyor. Bu bakanlıklar hep beraber birlikte çalışacak sınır polisimiz ise yerel olarak çalışacak. Biliyorum ki her ili ülke ciddi çalışma yapacak ve çok yakın zamanda burada açılış için kurdele keseceğiz" diye konuştu.

Vali Birol Ekici'de Edirne ve Kırklareli valilerin sürekli iletişim halinde olduğunu belirterek İçişleri Bakanlığının talimatları ile sıfır geçiş sıfır geri itme politikası izlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından modernizasyon projesi hakkında tanıtım yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bulgaristan Başbakanı Kırklareli'nde modernizasyon çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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