İlk erik hasadında fiyatlar uçtu ama yine sipariş yağıyor - Son Dakika
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Genel

İlk erik hasadında fiyatlar uçtu ama yine sipariş yağıyor

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Bursa'nın İznik ilçesinde 26 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, akıllı serasında gerçekleştirdiği ilk erik hasadını yaparak kilosunu 7 bin liradan satışa sundu. Eriklere yoğun talep var.

11.02.2025 10:08
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Türkiye'nin en erken erik hasatlarından birisi Bursa'nın İznik ilçesinde yapıldı. 26 yaşındaki ziraat mühendisi, ürettiği eriklerin kilosunu 7 bin liradan satışa sundu.

Bursa'da ilk erik hasadı yapıldı, kilosu 7 bin lira

Bursa'nın İznik ilçesinde 26 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, içinde 300 adet erik ağacı bulanan 800 metrekarelik akıllı serasında kış ayında yeşil erik yetiştiriyor. Annesi ve babası da ziraat mühendisi olan genç, girişimcinin erikleri Türkiye'nin dört bir yanından talep görürken, aynı zamanda yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.

Bursa'da ilk erik hasadı yapıldı, kilosu 7 bin lira

YURT DIŞINDAN GELEN TALEPLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYOR

Almanya, Katar, Dubai, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya olmak üzere aldığı yoğun talebe yetişmeye çalışan ziraat mühendisi yıl boyunca eriklerine bebek gibi bakıyor.

Bursa'da ilk erik hasadı yapıldı, kilosu 7 bin lira

Erik serasının ısıtma maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu belirten genç mühendis bir yandan da örtü altında ilk erik hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, şubat ayında hasadı yapılan eriğin kilosunun da 7 bin lira olduğu öğrenildi.

Bursa'da ilk erik hasadı yapıldı, kilosu 7 bin lira
İlk erik hasadında fiyatlar uçtu ama yine sipariş yağıyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Genel, İznik, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Genel İlk erik hasadında fiyatlar uçtu ama yine sipariş yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fk:
    bu hormonlu bi okadar zararlı insan vucudunu direncten düşuren bu zamansız yetiştirilen erikler bircok hastalığa davetiye cıkarıyor doğal olmadığı icin kilosuda milleti enai yerine koyarcasına bicilmiş yazıklar olsun para sevdası insanlığı yok etti müslümanlık diye birşey kalmamiş 6 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    maşallah Allah bereketini sayınızı artırsın 1 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    acelelerı neyse 1 ay bekleyemıyorlar 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İlk erik hasadında fiyatlar uçtu ama yine sipariş yağıyor - Son Dakika
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