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Çanakkale'de 15 Temmuz anma etkinlikleri

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Ardından 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve milli birlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çanakkale Boğazı'nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerden havaya su sıkılıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi.

İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda sancak teslim töreni gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim Tilavetinin ardından, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Programda bir konuşma yapan Vali İlhami Aktaş, "Bugün burada cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı en kutsal şehirlerimizden biri olan Çanakkale'de, tarihimizin en karanlık günlerinden birinin yaşandığı 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde demokrasimize sahip çıkmak, demokrasimizi korumak ve o gecede yapılan mücadeleleri tekrar anmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 8 yıl önce bu gece bu saatlerde başlayan dünyanın hiçbir yerinde karşılaşmayacağımız büyük bir akıl tutulmasıyla milletin parasıyla alınan mermiler, milletin parasıyla alınan uçaklar milletin meclisini bombalamaya başlamış, milletin üzerine kurşunlar yağdırmış, milletin üzerine tanklar sürmüştür. Çok iyi yetiştirilmiş olan o F-16 pilotları maalesef kendi halkının üzerine hiçbir gerekçesi olmadan, hiçbir haklı tarafı olmadan kurşun yağdırmıştır. Tarihimize kara harflerle, kara saatlerle geçecek o direnişle hesaba katılmayan bir şey vardı. O da milletin iradesi ve onun temsilcisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının iradesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın istekleriyle tüm halkımız bugün olduğu gibi meydanları doldurmuş, bugün olduğu gibi sokaklara dökülmüş, bugün olduğu gibi o kargaşaya, o kalkışmaya, o hain FETÖ girişimine dur demiştir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Çanakkale Mehteran Takımı tarafından mehteran gösterisi gerçekleştirildi. Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiir okunurken, 15 Temmuz Belgeseli gösterimi de yapıldı.

Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, kurum amirleri, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.