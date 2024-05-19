Çanakkale'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Çanakkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

19.05.2024 23:04
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Çanakkale'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yıl dönümü töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Valisi Yardımcısı Hakkı Uzun, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Erkek, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, daire amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, "Bugün Milli Mücadele'nin başkomutanı, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yıl dönümünün sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz. Bugün Samsun'da tutuşturulan kurtuluş mücadelesinin meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaştırılarak Çanakkale ruhunun yeniden yeşertildiği gündür. Sevgili gençler 19 Mayıs, Türk milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde, zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birinin yazılmaya başlandığı gündür. Ecdadımızın istiklali ve istikbali uğruna sergilediği kahramanlıkları gelecek nesillere en canlı şekilde aktarmak başta gelen vazifemizdir. Bu anlayışla bir asır önceki ruhla eşyalarımızdan teslim aldığımız kutlu emanetlere sahip çıkıyor. Ülkemizin geleceğinin hedefi olan Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Ziveriye Sokak ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinden Çağlar Kaynak basketbol sahasına kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte ön sırada, Türk bayrağı ile Atatürk portresinin taşındığı yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yıl dönümünü coşkuyla kutladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Festivali kapsamından kordon boyunda gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çanakkale'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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