Çanakkale'de balıkçılar av sezonuna hazır - Son Dakika
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Çanakkale'de balıkçılar av sezonuna hazır

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Çanakkaleli balıkçılar, av yasağının bitmesine sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamladı. 1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla beraber tezgahlarda bolluk yaşanması beklenirken, Kemer köyü limanında drone ile teknelerin bakımı ve hazırlıklar görüntülendi.

21.08.2024 14:47
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Çanakkale'de av sezonuna hazır olan balıkçılar, 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyecek

Son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyecek

Çanakkaleli balıkçılar av sezonuna hazır

ÇANAKKALE - Çanakkaleli balıkçılar, av yasağının bitmesine sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamladı. 1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla beraber tezgahlarda bolluk yaşanması beklenirken, Kemer köyü limanında drone ile teknelerin bakımı ve hazırlıklar görüntülendi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla son bulacak. Balıkçılar tüm hazırlıklarını tamamladı. Biga ilçesine bağlı Kemer köyü limanında çok sayıda balıkçı teknesi sahibi tayfalarını topladı. Rıhtımda üzerleri brandayla örtülü ağlar açılarak, tamirleri yapıldı. Ağlar gırgırların makarasına verilerek teknelere alınıp, avlanmaya hazır hale getirildi. Limanda teknelerin bakımı drone ile görüntülendi. Çanakkaleli balıkçılar, 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyecek. 31 Ağustos akşamı denize açılacaklar ve saatler 00.00'ı gösterdiğinde avlanmaya başlayacaklar.

'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesi kaptanı Nadir Karabiber, "Hazırlıklarımızı tamamlamaya çok az kaldı. Dört buçuk ay büyük bir heyecanla bekledik. Canla, başla çalıştık. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Artık son günler, son saatler, bekliyoruz. Teknelerin, ağların bakımı yapıldı. Kızağa çekildi, tekneler boyandı. Ağlar tekrar tamir oldu. Şartlar ağır, maliyetler çok yüksek. Bu sene denizden beklentimiz bol palamut. Marmara Denizi'nde sardalya bol, çinekop görünüyor. Her türlü balık olur. Ben 1985 senesinden bu yana balıkçıyım. Benim prensibim, güneş Doğu'dan doğuyorsa balık olur" dedi.

Kemer köyünde gırgır teknesi kaptanı Sami Koç ise, "Kayıklarımızı boyadık. Ekipmanlarımızı hazırlıyoruz. Ağ tamirimizi yaptık. Heyecanla sezonun açılmasını bekliyoruz. Denizlerde bu yıl palamut bol olacak. Çinekop balığı bol olacak. Hamsi geçen senelere göre biraz daha az ondan da umutluyuz" diye konuştu.

Çanakkale\'de balıkçılar av sezonuna hazır
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çanakkale'de balıkçılar av sezonuna hazır - Son Dakika

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