Cemar Mermer, UNICERA Fuarı'nda Yüzde 45 Büyüdü - Son Dakika
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Cemar Mermer, UNICERA Fuarı'nda Yüzde 45 Büyüdü

Cemar Mermer, UNICERA Fuarı'nda yer alarak yüzde 45 büyüme açıkladı ve 60 ülkeye ihracat hedefliyor.

05.11.2024 20:00
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Cemar Mermer ve Traverten İstanbul'da fuarda yeri aldı

Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın:

"Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 45 civarında büyüme sağladık"

İSTANBUL - Cemar Mermer ve Traverten, İstanbul'da bu yıl 36'ıncısı düzenlenen UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı'nda yerini aldı. Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 45 civarında büyüme sağladık. 57 tane ülkeye ihracatımız var. Yıl sonuna doğru 60'şı geçer" dedi.

Manisa Kula'dan dünyanın dört bir yanına yaptıkları ihracatla sektörde öncü firmalar arasında yer alan Cemar Mermer ve Traverten, İstanbul'da bu yıl 36'ıncısı düzenlenen UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı'na katılım sağladı. Stant da Firmanın Genel Müdürü Yusuf Yalçın da açıklamalarda bulundu.

Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın "Bu tür fuarlar sektörel hepimizi yakından ilgilendirdiği için bu fuarlarda yeni müşterilerle ile tanışmak onlara yeni hizmetler sunmak mevcut müşterilerimizin bu sektörde daha iyi hizmet alması için bir fikir alışverişi yapıldığı zeminler oluyor. Bu zeminleri biz şirket olarak en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yurtiçinde yapılan fuarlarda biz mümkün olduğu katılıyoruz. Odak noktamız ihracat olduğu için yurtdışında hem ülkemizi hem şirketimizi çok daha iyi temsil etmek için var gücümüzde çalışıyoruz. Kısa zaman önce İtalya Marmomac Verona o fuarda bizim için çok iyi geçti. Hem Türkiye olarak, hem sektör olarak, şirket olarak memnun kaldık" diye konuştu.

"Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 45 civarında büyüme sağladık"

57 tane ülkeye ihracatları olduğunu belirten Yalçın, "Biz şirket olarak Manisa Kula'da ocağımız aynı zamanda biz mermer, seramik işi de yapıyoruz. Fransa faaliyetlerimiz var. Hem depomuz hem de mağazamız var. Biz bunu Dubai'ye taşıyoruz. Yakın zaman da orada faaliyet başlayacak. Bu şekilde hem ülkemizi hem şirketimizi en iyi şekilde temsil etme çabaları içerisinde olmaya devam edeceğiz. Şuan bizim 57 tane ülkeye ihracatımız var. Yıl sonuna doğru 60'şı geçer. İzmir fuarına kadar yani Nisan sonuna kadar, bizim sektörün zirve olduğu zamandır. O zaman kadar 70 kadar ulaşacağımız düşünüyorum. Biz şirket olarak geçen seneye göre yaklaşık yüzde 45 civarında büyüme sağladık. Bu büyümenin getirmiş olduğu özgüvenle yeni yatırımlar yapıyoruz. Dubai'de de bir yapılanma içerisindeyiz. Çünkü orada büyük bir potansiyel var. Biz burada bir mahalle harcadığımız taşı bir binaya harcıyoruz. Dubai ve Riyad olmak üzere Suudi Arabistan'da müthiş bir potansiyel var. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, İhracat, Ekonomi, Finans, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Cemar Mermer, UNICERA Fuarı'nda Yüzde 45 Büyüdü - Son Dakika

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