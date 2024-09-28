Çin'in 75. Yılı Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
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Çin'in 75. Yılı Ankara'da Kutlandı

Çin\'in 75. Yılı Ankara\'da Kutlandı

Çin'in kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıl dönümü Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

28.09.2024 00:30
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Çin'in kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı

ANKARA - Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıl dönümü Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Program, Büyükelçi Shaobin'in davetlileri kapıda karşılaması sonrası, iki ülke milli marşlarının çalınması ile başladı.

Çin ve Türkiye'nin kadim ve medeni ülkeler olduğunu aktaran Büyükelçi Shaobin, "Tarihi binlerce yıl öncesine uzanan İpek Yolu, iki milleti birbirine bağlamış, aralarındaki karşılıklı alışveriş ve dostane temaslar tarihe geçmiştir. Son yıllarda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak ilgilenmesi ve liderliği sonucu Çin-Türkiye ilişkileri istikrarlı bir şekilde gelişmekte ve her alandaki iş birliği derinleşmektedir. Kısa bir süre önce başkan Jinping, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şangay İş Birliği Örgütü Zirvesi esnasında başarılı bir görüşme gerçekleştirmiş ve ikili ilişkilerin geleceğine yön vermiştir" diye konuştu.

İki ülkenin temel hassasiyetlerinin kararlılıkla destekleneceğini ve ulusal koşullara uyun kalkınma yolunda ilerleyeceklerini belirten Büyükelçi Shobin, "Yeni koşullar altında kapsamlı, derin ve üst düzey bir Çin-Türkiye ilişkisinin tesis edilmesi her iki ülkenin ve halklarının temel çıkarlarına uygundur. İki ülkenin liderlerinin önemli mutabakatlarının kapsamlı ve özenli bir şekilde yerine getirmek, potansiyeli derinlemesine su yüzüne çıkarmak ve Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerini bir üst seviyeye çıkarmak için Türk tarafı ile birlikte çalışmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

Resepsiyonda konuşan Bakan Şimşek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. yıldönümünü kutladığını belirterek, "Çin Hükümetine ve halkına en içten tebriklerimi sunuyorum Türkiye ve Çin köklü tarihleri, güçlü kültürel bağları ve kadim medeniyet geçmişleriyle binlerce yıllık etkileşime sahip. Bugünkü dostluğumuz ve işbirliği sağlam temeller üzerine yükselmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çin cumhurbaşkanının gerçekleştirmiş olduğu verimli görüşme neticesinde ülkelerimiz arasındaki üst düzey temasların son dönemde ivme kazandı. Türkiye Çin hükumetler arası iş birliği Komitesi Eş başkanı olarak yakında Çin'i ziyaret edeceğim. Bu ziyarette ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirmeye çalışacağız. Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkiler her geçen yıl daha da ivmeleniyor. Çin bizim için Asya'da birinci Dünyada üçüncü büyük ticaret ortağımız. Geçen yıl 48 milyar doları aşan Ticaret hacmimizin daha dengeli bir şekilde gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda Çinli yatırımcıların son dönemde ülkemize artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor iş birliğimizin farklı alanlarda daha da güçlenmesini ümit ediyoruz. Bu yıl daha fazla Çinli turistin ülkemizi ziyaret ediyor olması bizler için çok sevindirici. Ayrıca iki ülke arasında yapay zeka, yeşil enerji, sürdürülebilir tarım ve finans gibi alanlarda da iş birliğini önemsiyoruz. Yeniden Asya girişimimiz kapsamında Çin'le ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Etkinlikler, Diplomasi, Ekonomi, Kültür, Ankara, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çin'in 75. Yılı Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

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