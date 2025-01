Çoban Köpeği Kurt Sürüsüne Direndi

Genel

Çoban köpeği, kurt sürüsüne böyle kafa tuttu

ARDAHAN - Ardahan'da çoban köpeği, kurt sürüsüne tek başına kafa tuttu.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yeleçli Köyü'ne inen kurt sürüsüne, çoban köpeği karşı koydu. Köpeğin kurtlarla mücadelesi, güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kış şartlarının çetin geçtiği Ardahan'da yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar zaman zaman yerleşim yerlerine inerek köpekleri hedef alıyor. Önceki gün kaydedilen bir görüntü ise izleyenleri adeta dehşete düşürdü.

Görüntülerde gece yarısı kurt sürüsünün hedef aldığı köpeğin saldırılara çaresizce karşı koymaya çalıştığı görülüyor. Köpeğin bağrışlarına uyanan sahibi ise gördükleri karşısında hayrete düştü.