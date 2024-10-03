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Çocuklar Halayla Yaralarını Sarıyor

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Hatay'da afetzede çocuklar, halk oyunlarıyla depremin acılarını unutuyor ve moral buluyor.

03.10.2024 10:20
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Afetzede çocuklar, halayla depremin izlerini siliyor

Eğitmen İbrahim Say: "Halk oyunlarıyla hem moral oluyor hem depremin acılarını silme konusunda yarar sağlıyor"

Öğrenci Efsun Aslan: "Halay çekerken depremin acılarını unuttuğumu hissediyorum"

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede çocuklarla kurulan halk oyunları ekibi, yöresel oyunları yaşatmaya devam ediyor. Afetzede öğrenciler; sanatla eğlenerek depremin yaralarını sarıyorlar.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da çocukların üzerinden afetin izlerinin silinmesi için çeşitli etkinlikler yapılmaya devam ediliyor. Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan Azize Süleyman Ortaokulu öğrencileri, yöresel halk oyunlarındaki yetenekleri ve başarılarıyla dikkat çekiyorlar. Afetzede öğrenciler, depremin yaralarını silerken hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Depremzede çocukların hayaliyse katılacakları yarışmada birincilik elde ederek Türkiye derecesi elde etmek.

Hatay bölgesinden çocukların 20 yılın ardından Türkiye finallerine katılmaya hak kazandıklarını belirten İbrahim Say, " Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Adıyaman Grup Yarışması'nda minikler geleneksel düzenlemesiz ve minikler geleneksel düzenlemeli dalda grup birinciliği alarak ilimizi Türkiye finalinde temsil etmeye hak kazandık. Hatay ilini Türkiye finaline çıkarmış olmanın gururunu yaşıyoruz oyuncularımla. Uzun bir süredir Hatay, özellikle geleneksel düzenlemesiz dal dediğimiz dalda Türkiye finaline gidemiyordu. Hep grupta eleniyordu. Bu sene biz bunu da kırdık. Bu sene biz bunu da kırdık. Depremzede çocuklarımız yaklaşık 20 yıllık hasreti kırdı. Geleneksel düzenlemesiz dalında 20 yıl sonra Türkiye finaline gidecekler" dedi.

"Halk oyunlarıyla hem moral oluyor hem depremin acılarını silme konusunda yarar sağlıyor"

Halk oyunları oynayarak çocukların depremin izlerini silmeye çalıştıklarını aktaran İbrahim Say, "Benim gözlemlediğim kadarıyla biz bu çocuklarla haftanın en az 3-4 günü beraberiz. Gerçekten severek geliyorlar. Çoğu zaman kovmama rağmen gitmiyorlar. Hadi bitirelim gidelim diyoruz. Çocuklar hayır devam edelim diyorlar. Bitirelim gidelim diyoruz. Çocuklar hayır devam edelim diyorlar. Onlar için de çok farklı ortamlar olduğu çok farklı yerlerde bulundular. Bu onlar için hem moral oluyor hem depremin acılarını silme konusunda. Biraz olsun kalplerini yumuşatma konusunda güzel anılar biriktiriyorlar" şeklinde konuştu.

"Halay çekerken depremin acılarını unuttuğumu hissediyorum"

Halk oyunlarında Türkiye finallerini kazanacaklarını söyleyen öğrenci Efsun Aslan, "Burada halk oyunları yapıyoruz. Mesela festivallere gidiyoruz. Hocamızla çok eğleniyoruz. O finale azim vere vere ter döke döke kazandık. Türkiye finalini kazanmak istiyoruz. 20 yıl sonra bölgeyi kazandık. Türkiye finalini kazanmayı umuyoruz. Halay çekerken mesela depremin acılarını unuttuğumu ve eğlendiğimi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklar Halayla Yaralarını Sarıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çocuklar Halayla Yaralarını Sarıyor - Son Dakika

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