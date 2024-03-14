Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda ziyaret ettiği aile heyecanını paylaştı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda ziyaret ettiği aile heyecanını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın iftarda ziyaret ettiği aile heyecanını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftarda ziyaret ettiği Taş ailesi heyecanını paylaştı. Baba Ali Osman Taş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği aile o anları anlattı. 3 çocuk annesi Buse Taş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve eşi Emine Erdoğan'ı aileden birisi gibi ağırladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret ettiği ailedeki çocuklarla ilgilendi.

14.03.2024 01:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda ziyaret ettiği aile heyecanını paylaştı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftarda ziyaret ettiği Taş ailesi heyecanını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ramazan'ın 3'üncü günü Taş ailesini ziyaret ederek iftara katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği aile o anları anlattı. Baba Ali Osman Taş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceğine ilk başta inanamadığını belirterek, "Öncelikle çok inanmamıştım. Yani öyle bir şey olduğunu düşünmemiştim. Sağ olsun bizi ziyaret etti. Çok heyecanlıydık. Şu anda da o heyecanı devam ediyor. Çok güzel geçti misafirliğimiz. Çok güzel oldu. İşte seçimlerden konuştuk. Aile sorunlarımızı sordu. Çocuklarımızın okul durumlarını sordu, iş hayatımızı sordu, gayet iyiydi" ifadelerini kullandı.

3 çocuk annesi Buse Taş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve eşi Emine Erdoğan'ı aileden birisi gibi ağırladıklarını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızı bugün iftarda ağırladık, çok memnun kaldı. Kendisinin samimiyeti, eşinin samimiyeti, bütün evimizi kapladı. Yani bir cumhurbaşkanı gibi değil de bir aile, bir, akraba bir dostumuzu ağırlamış gibi bize o kadar samimi geldi ki çok memnun kaldık. Allah başımızdan eksik etmesin, çok heyecanlıydı. Hala heyecanımız devam ediyor. İlk öğrendiğimizde inanamadık çünkü yani bu bir nasipti. Bu da bizi geldiğinde biz çok şaşırdık, yok gelmezler falan diye düşündük ama sabah kalktığımızda gerçekten geleceklerini anladık. Çok heyecanlı bir şekilde hazırlıklar yaptık. Çok güzeldi. Bizim için şahane ve unutulmaz bir gündü" ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan'ın kendi yaptığı turşuyu çok beğendiğini söyleyen anne Buse Taş, "Güveç yaptım, güvecimizi yediler ve beğendiler. Turşumuzu çok beğendiler. Çubuk turşusuydu, kendimiz yaptık. Emine hanım turşumuzu çok beğendi. Teşekkür ediyorum ona da. Çok ilgiliydi, çocuklarımla ayrı ayrı ilgilendi. Her birinin derslerini okullarını sordu. Eşimin işini sordu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret ettiği ailedeki çocuklarla ilgilendi. Evin çocuklarından Esengül Taş, Erdoğan'ın kendilerini ziyaret ettiği için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Öncelikle ben çok şaşırdım, inanamadım. Annemden duyduğumda ben okuldaydım. Okuldan çıkınca annem aradı, hızlı gel eve dediler. Cumhurbaşkanımız gelecek eve dediler, bir şok geçirdim zaten telefonu açtığım zaman. Hızlıca geldim, her yerde polis vardı. O zaman zaten olayın hakikatini öğrendim, ilk inanmamıştım. Sonra tabii ki bize geldiler, mutlu olduk, çok mutlu olduk o duygular yani anlatılamaz bir şekilde evimizi neşelendirdiler, gerçekten soframıza neşe kattılar. Bizimle birlikte bir iftar açtılar. Bu bizim için bence bir nasip ve çok mutlu olduk biz açıkçası bize gelmelerinden dolayı. Çok seviyoruz Cumhurbaşkanımızı, Allah başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.

İmam hatip mezunu olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile imam hatip dersleri hakkında konuştuğunu söyleyen Esengül, "Okulumuzu sordu, bizimle tek tek ilgilendi. İsteğiniz var mı diye sordu. Derslerimizi sordu. Ben imam hatip mezunu olduğum için, o da sayın Cumhurbaşkanımız da imam hatip mezunuymuş. Biraz dersler hakkında konuştuk, imam hatip ile alakalı. Biraz ilgilendi benimle açıkçası çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda ziyaret ettiği aile heyecanını paylaştı - Son Dakika

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