Cumhuriyet Bayramı'nda Ücretsiz Balık Ekmek - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Cumhuriyet Bayramı'nda Ücretsiz Balık Ekmek

Balıkçı Kenan, Cumhuriyet Bayramı'nda iki gün boyunca ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu ikram etti.

30.10.2024 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkçı Kenan'da gelenek bozulmadı, 2 gün ücretsiz balık ekmek ikram edildi

Balıkçı Kenan Cumhuriyet Bayramı'nda da ücretsiz balık ekmek ikram etti

İSTANBUL - İstanbul'un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beylikdüzü Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu ikram etti.

Usta balıkçı Kenan Balcı, her özel günde geleneksel hale getirdiği balık ekmek ve meyve suyu ikramını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da sürdürdü. Yüzlerce vatandaş iki gün boyunca balık ekmek ve meyve suyu ikram eden Balcı, "Cumhuriyetimizin 101 yılı kutlu olsun" mesajı verdi.

"Yaşasın Cumhuriyet"

Etkinlikte konuşan ünlü balıkçı Kenan Balcı, en büyük bayramı kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz ifadesini kullandı. Balcı, "101 yıl önce bugün Cumhuriyetimiz ilan edildi. 101 yıldır büyük coşkuyla bayramımızı kutluyoruz. Bizlerde vatandaşlarımıza iki gün boyunca ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu ikramında bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin şan ve şeref dolu yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Edirne'den Kars'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İki gün boyunca balık ekmek ikramında bulunan Balcı, "Edirne'den Kars'a tesisimize gelen bütün vatandaşlarımıza balık ekmek ve meyve suyu ikram ediyoruz. Bu sene palamut bol çıktı. Bu bolluğu aynı zamanda halkımızla da paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Balığın ne kadar faydalı bir besin kaynağı olduğunun da altını çizen Balıkçı Kenan Balcı, "Bizler sağlık için haftada en az iki kez balık yemeliyiz. Özellikle çocuklarımıza ve yaşlılarımıza mutlaka balık tavsiye ediyorum. Omega 3 deposu. Balığın faydası saymakla bitmez. Reçeteye yazılmayan tek ilaç balık" şeklinde konuştu.

Marmara Denizi balık olsaydı tükenmişti

Denizler ülkemiz için çok önemli ifadesini kullanan Balcı, "Denizlerimiz bizlere sunulan en önemli maden. Çeşit çeşit, milyonlarca balık veriyor. İçinde hiç bir şekilde katkı maddesi yok. Deniz o kadar güzel bir nimet ki. Karadeniz ve Marmara Denizi'nin suyu balık olsaydı şimdiye kadar tükenirdi. Asırlardır denizlerde balık tutuluyor yine de bitmiyor. Milyonlarca vatandaşa balık verdik ama yine de balıklar bitmedi. Her sene bol bol çeşit çeşit balık çıkıyor. Denizlerimizde mükemmel bir sistem var. O yüzden bizler denizlerimizi evimiz gibi temiz tutmalıyız. Böyle kusursuz bir sisteme bizde destek verip gözümüz gibi bakmalıyız" dedi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Kenan Balcı, Etkinlikler, Gastronomi, İstanbul, Güncel, Genel, Yaşam, Balcı, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhuriyet Bayramı'nda Ücretsiz Balık Ekmek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 05:27:56. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Bayramı'nda Ücretsiz Balık Ekmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.