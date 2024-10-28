Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel Bisiklet Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel Bisiklet Dağıtımı

Geniş Video İzle

Bahçelievler Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 101 çocuğa bisiklet hediye etti. Törene katılan yetkililer, çocukların mutluluğunu ön planda tutarak Cumhuriyet'in değerlerine vurgu yaptı.

28.10.2024 17:04  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 101. yılına özel sürpriz: 101 çocuğa bisiklet dağıtıldı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 101 çocuğa bisiklet dağıtıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 101 Bisiklet Dağıtım Töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanlık binasını önünde ayrıca "Atatürk ve Cumhuriyet" fotoğraf sergisi de açıldı. Törene Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören kapsamında 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Törenin ardından 101 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "29 Ekim'in 101'inci yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin güzelliği, demokrasiyi, özgürlük fikrini Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan arkadaşlarımıza hatırlatmak istiyoruz. Cumhuriyet 101 yaşına geldi ama kolay değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının uğraşları var. Bir gün olan değil öncesi var. Bizde çocuklarımızın hafızalarda kalsın diye 101 tane çocuk bisikleti dağıtıyoruz. Onları mutlu ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tek vücut olursa, Türkiye Yüzyılı'nda güçlü olursa inan ki bize kimse bir şey yapamaz" dedi.

Cumhuriyet\'in 101. Yılına Özel Bisiklet Dağıtımı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bahçelievler, Etkinlikler, Politika, Genel, Yaşam, Çocuk, Tören, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel Bisiklet Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 05:14:30. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhuriyet'in 101. Yılına Özel Bisiklet Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.