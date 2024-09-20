Cüzdanını Çöpe Atan Kadına Temizlik Görevlilerinden Yardım - Son Dakika
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Cüzdanını Çöpe Atan Kadına Temizlik Görevlilerinden Yardım

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın, yanlışlıkla çöpe attığı cüzdanını bulması için temizlik görevlilerini seferber etti. Görevliler, cüzdanı bulmak için çöp kamyonunu boşaltarak arama yaptı ve cüzdanı kadına teslim etti.

20.09.2024 11:08  Güncelleme: 11:13
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Cüzdanını yanlışlıkla çöpe atan kadın için temizlik görevlileri seferber oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın içinde bir miktar para, telefon ve kıymetli eşyası olan cüzdanını çöpe atınca temizlik görevlileri kamyondan çöpü dökerek didik didik arayıp, buldukları cüzdanı kadına teslim etti.

Sultan Gündeş'in torunları Cumhuriyet Mahallesi Yasemin Sokak'ta yanlışlıkla cüzdanını da çöpe attı. Gündeş, bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark edip torunlarına sorduğunda çöpe atıldığını öğrenince, hemen konteynerin olduğu yere gitti. Ancak temizlik görevlileri konteynerdeki çöpü kamyona boşalttığı için cüzdanı bulamadı. Bunun üzerine Gündeş hemen belediyeye başvuru yaptı. Yapılan başvuru üzerine çöp kamyonu tespit edilip bütün çöpler temizlik görevlileri tarafından boşaltılarak cüzdan aranmaya başlandı. Yapılan aramada kadının içinde bir miktar para, altın ve cep telefonunun olduğu cüzdan bulunarak teslim edildi.

Cüzdanını marketten geldikten sonra çocukların yanlışlıkla poşetle çöpe attığını anlatan Sultan Gündeş, "Evdeydim mutfakta çöp vardı. Çocuklara çöpleri atmasını söylemiştim yanlışlıkla poşetin içinde cüzdanımı da atmışlar. Allah razı olsun belediyeyi arayıp destek istedim hemen yardımcı oldular. O kadar çöpü döktüler zahmete girdiler. Çok teşekkür ederim temizlik görevlisi arkadaşlara ve başkan beye" diye konuştu.

Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Fatih Ateş ise, "Bir vatandaşımızın cüzdanını çöpe attığını ve içerisinde kıymetli eşyalarının olduğunu söylemesi üzerine konuyu Belediye Başkanımız Mustafa Atlı'ya ilettik. Başkanımızın 'vatandaşa ivedi olarak yardımcı olun' talimatı üzerine çöp kamyonumuzu temizlik işleri müdürlüğümüze getirerek boş bir alana atıkları boşalttık. Temizlik ekiplerimizin atık içerisinde kısa bir süre içerisinde cüzdanı bulması üzerine sahibine teslim ettik. Vatandaşımızın üzüntüsünün sevince dönüşmesi tüm temizlik ekibi arkadaşlarımızı da mutlu etti" diye konuştu.

Cüzdanını Çöpe Atan Kadına Temizlik Görevlilerinden Yardım
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cüzdanını Çöpe Atan Kadına Temizlik Görevlilerinden Yardım - Son Dakika

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