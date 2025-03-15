Danilo Zanna, Koruma Altındaki Çocuklarla İftarda Buluştu - Son Dakika
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Danilo Zanna, Koruma Altındaki Çocuklarla İftarda Buluştu

Mustafa Varank ve İtalyan şef Danilo, koruma altındaki 50 çocukla iftar programında bir araya geldi.

15.03.2025 16:17
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Mustafa Varank ve İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftarda buluştu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo Zanna, koruma altındaki çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Şef Danilo'nun Bursa'daki restoranında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki koruma altındaki 50 çocuk için iftar programı düzenlendi.

BURSA - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo Zanna, koruma altındaki çocuklarla iftarda bir araya geldi. Şef Danilo'nun Bursa'daki restoranında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki koruma altındaki 50 çocuk için iftar programı düzenlendi.

Katıldığı bir televizyon programı sonrasında Türkiye'ye yerleşen ve daha sonrasında açtığı lüks restoranında İtalyan mutfağı ile Türk mutfağını birleştiren ünlü şef Danilo Zanna Türkiye ve Türk milletine olan sevgisini Ramazan ayında da gösterdi.

Bursa'daki lüks yaşam merkezi Downtown'da açtığı restoranında devlet korumasındaki kimsesiz çocukları konuk eden İtalyan şef çocuklarla birlikte tezgaha geçip birbirinden güzel pizzalar yaptı.

Danilo ile birlikte organizasyonu gerçekleştiren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'a Bursa protokolü de eşlik etti. İftara Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursasporlu yönetici ve futbolcular, basın mensupları ve davetliler katıldı. Davetliler çocukların yaptığı pizzaları afiyetle yedi.

Ezanın okunmasına dakikalar kala çorba kazanının başına geçip çorba servisini kendisi yapan İtalyan Şef Danilo Zanna Kur'an ı Kerim tilavetinin ardından davetliler ve çocuklarla birlikte iftar yaptı.

"İnşallah Danilo Şef Türkiye'deki diğer arkadaşlarımıza da örnek olur"

Yemeğin ardından Danilo şef ile birlikte kamera karşısına geçip açıklama yapan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Danilo şefimiz beni Ramazan'dan önce aradı ve dedi ki ben Türkiye'de yaşayan İtalyan şef olarak Ramazan ayında buradaki insanlarımıza olan sevgimi göstermek için bir iftar daveti vermek istiyorum. Nasıl yapalım? dedi. Bursa'daki bu restoranında oturduk. istişare ettik. Özellikle Aile Bakanlığı'mızda misafir ettiğimiz özel evlatlarımızı bir iftarda buluşturabilir miyiz? Onlarla bir araya gelebilir miyiz? dedik. O da sağolsun bunu kabul etti ve bu akşam Aile Bakanlığımız korumasındaki biricik evlatlarımızı, yavrularımızı iftar sofrasında misafir etti. Ben Türk aileleri nazarında Danilo şefin kıymetinin ne kadar büyük olduğunu iyi biliyorum. Tüm çocuklar onu çok seviyor. Türk Milleti onu çok seviyor. Bu akşam tüm çocuklarımızla tek tek nasıl ilgilendiğini gördüm. Neden milletimizin bir İtalyan şefi bu kadar sevdiğini bizzat yaşamış oldum. Bu mübarek Ramazan ayının iklimine havasına en uygun şekilde bizleri ağırladı. İnşallah bu Türkiye'deki diğer arkadaşlarımıza da örnek olur. Ramazan ayının bu iklimini bu dayanışmayı herkese göstermek önemliydi. Elbette şefimizin yemekleri güzel ama o çocuklarımızın yüzlerinde bıraktığı tebessüm her türlü lezzetin üzerinde. Ben tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Ben ne kadar onları sevdiysem geri dönüşü de öyle oluyor"

Çocukları restoranında ağırlamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Danilo Zanna ise "Zaten konu çocuklar olunca her şey daha güzel olmalı. Çocuklar bu geceyi kalplerinde güzel bir gece olarak hatırlarlarsa, bu benim için en büyük şeref zaten. İftar bu demek. Birlikte paylaşmak demek. Zor bir günden sonra aynı sofrada oturmak ve o zorluğu o esnada birlikte unutmak çok güzel ve bereketli oluyor" dedi.

Bunun üzerine eski bakan Mustafa Varank "Sen Ramazan'ı da iftarı da çok iyi anlamışsın" diyerek gülümsedi. Ardından İtalyan şefe soru soran Varank, "Bu çocuklarımız seni nasıl böyle çok seviyor? Hepsi bana sordu. Sen buradasın ama Danilo şef yok. O nerede? Diye" Bunun üzerine kahkaha atan ünlü şef; "Valla bunu bilmiyorum ama mutlaka karşılıklı olan bir şey. Ben ne kadar onları sevdiysem mutlaka geri dönüşü de öyle oluyor. Hayat da zaten bunun için değil mi? Biz büyükler çalıştık. Yaptığımız tüm işlerde onlar için. Yarınlar onların olacak. Yarından önemli hiç bir şey yok. Onun için çocuklardan önemli hiçbir şey yok. İyi ki varlar. Seneye Ramazan daha büyük bir iftar yapmaktan çok mutlu olurum" diye konuştu.

(UGR-İHS-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Danilo Zanna, Koruma Altındaki Çocuklarla İftarda Buluştu - Son Dakika

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