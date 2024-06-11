Deprem Bölgesinde Kurban Hareketliliği Başladı - Son Dakika
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Deprem Bölgesinde Kurban Hareketliliği Başladı

Geçtiğimiz yıl sessiz geçen kurban satışının bu yıl deprem bölgesinde hareketlilik yaşandı. Hatay'da kurban alımı yapan depremzede üretici Yakup Yılmaz, kurbanlık koyunların kilogram fiyatının 230 TL ila 260 TL arasında olduğunu belirtti. Yılmaz, vatandaşların mağdur olmaması için kurbanlık satışının 10 gün öncesinden yapılmasını önerdi.

11.06.2024 10:27
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Geçtiğimiz yıl kurban satışının sessiz geçtiği deprem bölgesinde kurban hareketliliği başladı

Depremzede üretici Yakup Yılmaz: "Kurbanlıkların bu yıl kilogram fiyatı 230 TL ila 260 TL civarında satıyoruz"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da geçtiğimiz yıl kurban satışı sessiz geçerken bu yıl geçtiğimiz yıla oranla hareketliliğin daha fazla olduğu görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da Kurban Bayramı heyecanı hareketliliği başladı. Her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nı da buruk geçirecek olan depremzede vatandaşlar, bayrama sayılı günler kala kurban alımı yapmaya başladılar. Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan depremzede üretici olan Yakup Yılmaz, kurbanlık koyunlar için müşterilerini bekliyor. Yaklaşık 200 kurbanlık küçükbaş hayvanı bulunan Yılmaz, kurbanların kilogram fiyatının 230 TL ila 260 TL arasında değiştiğini söyledi. Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl satışın daha iyi olduğu gözlemlendi.

"Kurbanlıkların bu yıl kilogram fiyatı 230 TL ila 260 TL civarında satıyoruz"

Küçükbaş kurbanlıklarının bu yıl kilogram fiyatının 230 TL ila 260 TL civarında olduğunu ifade eden depremzede üretici Yılmaz, "Tüm vatandaşlarımıza kaliteli ve güzel kurbanlıklar yetiştiriyoruz. Kimseden destek almadan hayvancılık işini devam ettiriyoruz. Kurbanlıkların bu yıl kilogram fiyatı 230 TL ila 260 TL civarında satıyoruz. Kurban satışlarımızın yanında vatandaşlarımız için kesimde yapıyoruz. Bu yıl kesim fiyatları 700 TL ila 1 bin TL arasında değişiyor. Vatandaşlarımızın ticaret konusunda hassas göstermesi gerekiyor. Ne mağdur olsunlar ne mağdur etsinler. Kurbanlık fiyatlarımız canlı olarak 15 bin TL ila 25 bin TL arasında mevcut koyunlarımız var. Vatandaşımızın isteğine göre kaliteli, güzel etli olanlarını bu paralarda satıyoruz. Yani kurbanlık olduğu için herkes talep ediyor. Sonuçta bir vacip kurbanı ve herkes kurbanını kesecek" dedi.

"Vatandaşlar mağdur olmasın diye kurbanlık satışı 10 gün öncesinden olması daha iyi olur"

Kurbanlıkların birkaç ay önceden alınması doğru olmadığını dile getiren depremzede üretici Yılmaz, "Bayrama 10 gün kala kurbanlıklarını ayırsınlar. 1 ay öncesinde alanlar, koyunları rahatsız olanlar olur. Bu durumda üretici, zor durumda kalır. O yüzden ben 10 gün kala satıyorum. Vatandaşlar mağdur olmasın diye kurbanlık satışı 10 gün öncesinden olması daha iyi olur. Burada şimdi 85 koyun var. 50 üretim damızlık koyunlarımız var. Diğer ahırımızda da 70 koyun var. Hepsi bir yere koymuyoruz. Çünkü irili ufaklı birbirlerini ezmesinler. Bu yüzde ayrı koyunlarımızı koyuyoruz. Bunların hepsini satacağız Allah nasip ederse. Buraya kadar satışa yeni başladık. Satışlarımız henüz 2 veya 3 gün oldu. 12 tane kadar sattık ve satmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Deprem Bölgesinde Kurban Hareketliliği Başladı - Son Dakika

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