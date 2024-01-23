Depremde iş yeri yıkılan 50 yıllık esnafın ekmek teknesi konteyner iş yeri oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ekmek teknesi yıkılan Semir Bereketlioğlu, yaklaşık 50 yıllık mesleğini konteyner iş yerinde sürdürmeye devam ediyor.

Asrın felaketinde bir çok insanın hayatı olumsuz etkilenmiş ve afetzede vatandaşlar bambaşka yaşamlara başlamışlardı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde de 1970'li yıllarda inşaatı tamamlanarak bölge esnafının hizmetine giren Büyük Çarşı İşhanı, 6 Şubat'ta yaşanan depremin etkisiyle tamamen yıkılmıştı. İlçe merkezindeki Büyük Çarşı İşhanı'nın yıkılmasıyla birlikte 900 dükkanda yerle bir oldu. AFAD ve bir hayırseverin yardımıyla Kurtuluş Mahallesi'nde; yıkılan 900 dükkanın yerine 98 konteyner iş yeri esnafa teslim edildi. Yıkılan handa iş yeri bulunan 50 yıldır giyim eşyası satan esnaf Semir Bereketlioğlu, kendisine verilen konteyner iş yeriyle yeni ekmek teknesine kavuştu.

Babadan kalan mesleğini konteyner iş yerinde sürdüren Bereketlioğlu, hayata tutunmak ve yaşamını devam ettirebilmek için yeni konteyner iş yerinde hayat mücadelesini sürdürüyor.

"Konteyner iş yerinde geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz"

Bereketlioğlu, depremde iş yerinin yıkıldığını ifade ederek "Hatay ili gibi her yer yıkıldı. Benim dükkanımda içindeki mallarla birlikte komple yıkıldı. Benim dükkanım Büyük Çarşı İşhanı'nın hemen altındaydı. Eski dükkanım yeni konteyner iş yerimin 5 katı bir dükkandı ve yıkıldı. Yeni konteyner iş yeri verdiler. Bu iş yerinde geçimimizi sağlamaya ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Bereketlioğlu, esnaflığın zorluklarına dikkat çekerek "Biz oturduğumuz yerde para kazanmıyoruz. Bu dönemde kazancımız çok düşük. Deprem bizim gibi esnafı bitirdi. İnşallah ben son jenerasyon olacağım. Emekli olacağım. Emekli olduktan sonra bu işe devam etmeyebilirim. Böyle küçük bir dükkan da iş yapmakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY