Depremde kaybettiği eşiyle 36 yıllık birlikteliğin ardından ilk yalnız sevgililer günü

Hatay'da yaşanan asrın felaketinde 36 yıllık eşi Mustafa Civelek'i kaybeden Gönül Civelek, yaşadıkları mutlu hatıraları ve eşinin her özel günde yaptığı sürprizleri unutamıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depreme Esenlik mahallesi Karanfil Apartmanın da yakalanan 54 yaşındaki Gönül Civelek, 36 yıllık eşi 65 yaşındaki Mustafa Civelek'i depremde kaybetmişti. Yaşamını Antakya ilçesinde sürdüren Civelek, buruk geçirdiği 14 Şubat Sevgililer günü yaklaşırken 'Bana ilk defa çiçek gelmeyecek' dedi.
"Duygularım çok karışık, çok üzgünüm"
Eşini hatırlamadığı tek bir gün bile olmadığını ifade eden Civelek, "Ben eşimle 1986 yılında görücü usulü ile evlendim. 36 yıl beraber kaldık. Çok mutlu günlerimiz geçti. Özel günlerde dışarıya çıkartır. Yemeğe götürür, sürprizler yapardı. Çok mutluyduk. 4 tane evladımız oldu. Evlatlarımızı büyüttük, evlendirdik. Bugüne kadar günlerimizi mutlulukla geçirdik. Ta ki deprem akşamına kadar deprem gecesi eşim oturma odasında uyuyacağını söyledi. Bende yatak odasına geçtim yattım. Sonra deprem esnasında yatak odasının kapısını açtı. Gönül kalk deprem oluyor diye seslendi. Ben yataktan fırladım. Koştum, çıkın diye bağırdım. Zannediyorum ki arkamdalar ondan sonra kendilerini göremedim. Çok karanlıktı 5'inci günü cansız bedenlerini çıkardılar. O günü gömüldüler ve o günden sonra zaten sevgililer gününü kendi olmadan ilk kez geçireceğim ve çok üzgünüm. Artık her yıl böyle olacak. Hatıralar insanı öyle mahvediyor ki anlatamam. Duygularım çok karışık, çok üzgünüm. Bana ilk defa çiçek gelmeyecek. Dışarıya çıkamayacağız, bu yıl artık yok. İnan ki ne yapacağımı bilmiyorum. O kadar duygu yüklüyüm ki hatırlamadığım hiçbir günüm yok. Hiçbir anım yok. Rüyalarıma dahi giriyor" şeklinde konuştu. - HATAY
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