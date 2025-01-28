Depremde Vefat Eden İtfaiye Amirine Anma Dalışı - Son Dakika
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Genel

Depremde Vefat Eden İtfaiye Amirine Anma Dalışı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Dalış Amiri Sabit Dönmez anısına dalış etkinliği düzenledi.

28.01.2025 21:54
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Depremde vefat eden itfaiye amiri için Akdeniz'e daldılar

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve Malatya İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte 6 Şubat anısına dalış programı düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma neden olmuş ve binlerce insan vefat etmişti. Asrın felaketinin 2.yıl dönümüne sayılı günler kala HBB Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, 6 Şubat depreminde vefat eden Dalış Amiri Sabit Dönmez anısına Samandağ ilçesi Çevlik mevkiinde dalış gerçekleştirdi. Dalış etkinliği HBB Sualtı Arama Kurtarma ekibi ve Malatya İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekibiyle birlikte gerçekleştirildi.

Yetkililer; sualtı dalış ve arama kurtarma teknikleri konularında bilgi paylaşımı yapılan etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarına rahmet dilediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Depremde Vefat Eden İtfaiye Amirine Anma Dalışı - Son Dakika

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