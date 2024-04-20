Depremin vurduğu İskenderun'da bilardo turnuvası başladı
HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenecek ve 64 oyuncunun mücadele vereceği 'Longoni Türkiye Pool Turnuvası' başladı.
Hatay'ın İskenderun ilçesi bilardo salonunda düzenlenecek ve 64 oyuncunun katıldığı 'Longoni Türkiye Pool Turnavası' başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı düzenlenemeyen turnuva, bu yıl İskenderun'da düzenlenecek. 64 oyuncunun katıldığı turnuva, 2 yıldır Türkiye'de düzenleniyor. Turnuvada rakiplerini yenen oyuncu, toplamda 110 bin TL para ödülü verilecek.
"Türkiye pool turunu 2 senedir Türkiye'de düzenliyoruz"
Longoni Türkiye pool turunun Türkiye'deki temsilcisi ve organizatörü olan 48 yaşındaki Murat Teker, "Ben işletmeci ve milli takım oyuncusuyum. Longoni, Türkiye pool turunu 2 senedir Türkiye'de düzenliyoruz. Türkiye'nin ve yine yakın ülkelerdeki en iyi oyuncuların katıldığı bir turnuva serisi, bu yılda 5 veya 6 etap yapılıyor. Bu etaplarda toplanan puanlarla, en iyi oyuncular yine özel ödüller kazanıyorlar" dedi.
"Amerikan bilardoyu en iyi şekilde temsil eden arkadaşlarımız bu turnuvada yarışacak"
İskenderun'da düzenlenecek turnuvaya 64 oyuncunun katılacağını ifade eden Murat Teker, "Bu turnuvayı yapıyoruz. 64 oyuncumuz var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve çoğu da milli takım görmüş üst düzey oyuncular pul bilardo veya Amerikan bilardoyu en iyi şekilde temsil eden arkadaşlarımız bu turnuvada yarışacak. Turnuvadaki ödülümüz yaklaşık 110 bin TL civarında olacak. Bu ödülleri kazanmak için canla başla mücadele ediyorlar. Ben de aynı zamanda bir oyuncuyum. Ben de tabii ki bu turnuvada mücadele ediyorum, 5 profesyonel masamız var. 64 sporcumuz var ve ilk 16'ya giren sporcular, toplam ödülden kademeli bir şekilde faydalanıyorlar" şeklinde konuştu.
"Hedefimiz şampiyonluk olacak"
Bu turnuvada hedefi şampiyonluk olan 22 yaşındaki Mustafa Anlar, "Geçen yıl 6 Şubatta deprem oldu. 8 Şubatta düzenlenecek turnuva ertelendi. Bu yıl düzenlendi. Bizde katıldık. Ev sahipliği ve her şey çok güzeldir. Hatay halkı çok sıcakkanlı. Bu turnuvanın ilk etabı Hatay'da düzenlenecek. Ben son 8 yıldır Kıbrıs şampiyonu oldum. Hedefimiz şampiyonluk olacak" dedi.
"Bu turnuva, çok kaliteli bir organizasyon olacak"
İskenderun'da düzenlenen turnuvanın çok kaliteli organizasyon olacağını dile getiren 42 yaşındaki Sami Erdem Köylü, " Konya'da katılıyorum turnuvalara defalarca Türkiye şampiyonu olduk. Ben bilardoyu çok seviyorum. Türkiye'nin her yerinden oyuncular var. Turnuva, çok kaliteli bir organizasyon olacak" ifadelerini kullandı.
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