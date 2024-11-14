Dev Yüzer Havuz 'Dourado' Boğaz'dan Geçti - Son Dakika
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Dev Yüzer Havuz 'Dourado' Boğaz'dan Geçti

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'Dourado' adlı yüzer havuz, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Yalova'ya doğru yol aldı.

14.11.2024 15:05
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Dev Yüzer Havuz 'Dourado' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen römorkör, halat uzunluğu ve havuz ile toplam boyu 580 metreye ulaşan 90 metre genişliğindeki 85 bin tonluk yüzer havuz 'Dourado' Yalova'ya gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol alacak. Boğaz tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Singapur'dan Yalova'ya giden 260 metre uzunluğunda, 90 metre genişliğindeki 85 bin tonluk yüzer havuz 'Dourado' saat 11.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olması beklenen römorkör, halat uzunluğu ve havuz ile toplam boyu 580 metreye ulaşan yüzer havuz 'Dourado' Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçtikten sonra, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönüş yaparak, Yalova'ya gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol alacak.

Yüzer havuz 'Dourado'yu 'Maverıck-1' ile 'Hulk-2' römorkörleri çekiyor.

Çanakkale Boğazı Yüzer havuz 'Dourado'nun geçişi sırasında Kuzey-Güney yönlü saat 07.45 ile saat 18.15 arasında tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı. Yüzer havuz, Çanakkale Boğazından geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KIYEM-1', 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-13', 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-17' römorkörleri refakat etti.

Dev Yüzer Havuz \'Dourado\' Boğaz\'dan Geçti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Dev Yüzer Havuz 'Dourado' Boğaz'dan Geçti - Son Dakika

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