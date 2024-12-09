Diyarbakır Anneleri'nden Teslim Olma Çağrısı - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri'nden Teslim Olma Çağrısı

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Suriye'de rejimin düşmesiyle Diyarbakır anneleri, PKK/YPG'nin elindeki çocukların teslim olmasını istedi.

09.12.2024 14:48
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Suriye'de rejimin düşmesiyle Diyarbakır anneleri orada olan çocuklara teslim olmaları çağrısında bulundu

DİYARBAKIR - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesiyle Diyarbakır anneler, bölge terör örgütü PKK/ YPG'nin elinde olan çocukların kaçıp teslim olması çağrısında bulundu.

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, 6 yıldır aralıksız çocuklarının teslim olması için çağrılarını yineliyor. 6 yılda 380 ailenin oturduğu oturma eyleminde 56 aile evladına kavuşmuştu.

Aileler, evlat nöbetini sürdürürken, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesiyle bölgede bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin elinde olan çocukların durumu fırsata çevirip teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Bayram için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, Suriye'de savaşın bittiğini, terör örgütleri tarafından Suriye'ye giden gençlerin geri dönüp teslim olmalarını söyledi. Elhaman, "Oğlum Bayram için buradayım. Allah'ın izniyle bütün çocuklar kaçıp gelecek. Bütün çocuklara ve oğluma çağrımdır. Çıkıp gel artık, orada savaş bitti. Devlet güçlerimize teslim olun. Devletimiz güçlüdür korkmayın. Ceza almayacaksınız. Benim çağrım Suriye'deki bütün gençlerin kaçıp gelmesidir" dedi.

Mehmet Tokay'nin annesi Sadiye Tokay ise, 2011'de oğlunun HDP tarafından kaçırıldığını, PKK terör örgütüne teslim edildiğini ileri sürdü. Tokay, "Oğlum gel yeter artık 14 yıldır senin peşini bırakmadım. Son fırsatınızdır kapı açıldı her yer serbest oldu. Devlet güçlerimiz orada var, tüm çocuklar gelin. Devlet güçlerine teslim olun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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