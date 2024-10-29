Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlandı

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Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta Cumhuriyet'in 101'inci yılı halk oyunları ve komandoların gösterisiyle kutlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı halk oyunları, komandoların gösterileri ve şiirlerin okunması gibi çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Diyarbakır'da Cumhuriyetin 101. yılı programı, Vali Murat Zorluoğlu'nun tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Daha sonra valilik önünde saygı duruşu, İstiklal Marşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ve Vali Zorluoğlu'nun konuşmasıyla devam etti.

Program, halk oyunları gösterisi, şiirlerin okunması, jandarma özel hareket komandolarının gösterisi, tören geçişi ve helikopterlerin selamlamasıyla sona erdi.

Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Meclis Üyesi Demet Ceylan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman'da ise valilik tarafından "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı. Batman Turgut Özal Bulvarında başlayan yürüyüşte, Cumhuriyetin 101'inci yılını simgeleyen 101 metre uzunluğunda bayrak taşındı. Vali Ekrem Canalp, kortej boyunca vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Törene, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, askeri erkan, kurum, kuruluş ve STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta kutlamalar, Vali Birol Ekici'nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Akabinde program, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu.

Vali Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, etkinlik alanındaki vatandaşları selamladı.

Törende, öğrenciler şiirler okudu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Program, resmi geçit töreni ile sona erdi.

Törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mevlüt Dirim, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.