Elazığ Okulu Günlük 35 Bin Ekmek Üreterek Depremzedelere Destek Oluyor - Son Dakika
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Elazığ Okulu Günlük 35 Bin Ekmek Üreterek Depremzedelere Destek Oluyor

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Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günlük 35 bin ekmek üreterek depremzedelere destek sağlıyor. Okuldaki fırın, öğrencilere uygulamalı eğitim verirken yıllık 2 milyon lira ciro elde ediyor. Öğrenciler, döner sermaye sayesinde harçlık kazanarak hem öğreniyor hem de ailelerine destek oluyor.

29.12.2024 11:44
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Fırın gibi okul: Günlük 4 bin ekmek üretiliyor, yılda 2 milyon lira kazanıyor

Asrın felaketinde günlük 35 bin ekmek üreterek depremzedelerin imdadına yetişen okul, çalışmalarını sürdürüyor

ELAZIĞ - Asrın felaketinde günlük 35 bin ekmek üreterek depremzedelerin imdadına yetişen Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta bir fırın gibi çalışıyor. Günlük 4 bin ekmek olmak üzere birçok unlu mamul üreten okul, yılda 2 milyon ciro yapıyor. Bir yandan öğrenen öğrenciler diğer yandan da döner sermayeden aldıkları ücret ile okul harçlıklarını çıkartıyor.

Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilere uygulamalı eğitim vermek için 2 yıl önce fırın kurdu. Kurulduktan kısa süre sonra asrın felaketine denk gelen okul, öğrencileriyle birlikte bir fabrika gibi çalışarak günlük 35 bin ekmek çıkartıp, Elazığ ve Malatya olmak üzere çevre illere gönderdi. 2 usta öğretici gözetiminde 30 öğrencinin sırayla çalıştığı fırın, günlük 4 bin ekmeğin yanı sıra poğaça ve simit olmak üzere birçok ünlü mamul üretiyor. Üretilen ürünler, Elazığ merkezde bulunan yatılı ve pansiyonlu okullara, öğrenci yurtları ile özel okulların yemekhanelerine gönderiliyor. Sadece fırından 2 milyon lira ciro elden edilirken, öğrenciler bir yandan öğreniyor bir yandan da döner sermayeden aldıkları ücret ile harçlıklarını çıkartıyor.

Fırın hakkında bilgi veren okul müdürü Sadrettin Bayram, "Lisemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ekmek üretimi amacıyla fırın kuruldu. Fırında 24 esasına göre hizmet verilmektedir. 2 tane usta öğreticimiz var. Onların yanında da değişimli olarak çalışan 30'un üzerinde öğrencimiz var. Öğrencilerimiz döner sermaye kapsamında çalışıyor. Fırınımızın döner sermaye içerisindeki payı yaklaşık olarak 2 milyon liradır. Oradan elde edilen paralarla öğrencilerimize harçlık veriyoruz. Öğrencilerimiz almış oldukları harçlıklarla hem kendilerinin ihtiyaçlarını gideriyor hem de ailelerine destek oluyor. Biz aynı zamanda kendi uygulama otelimize de buradan ekmek çıkarıyoruz. Fırınımızda simit, poğaça, kuru pasta ve benzeri ürünler yapılıyor. Üretilen ürünler Elazığ merkezde bulunan yatılı pansiyonlu okullarımıza, üniversite öğrenci yurtlarına ve özel okulların yemekhanelerine dağıtılıyor. Birinci kalite ekmek üretmeye çalışıyoruz. Çünkü biz insana hizmet ediyoruz. Deprem döneminde okulumuzun fırını yeni kurulmuştu. O dönemde Malatya ve çevre illere ekmek gönderildi. Günlük 35 bin ekmek üretildi. Bu ekmeklerde depremzede vatandaşlara, okulumuzun imkanları ve İl Mili Eğitim Müdürlüğümüzün yoğu desteği ile gönderildi. Burası aynı zamanda bir iş yeridir. Yoğun bir şekilde üretim yapılıyor ve öğrenciye hem meslek öğretiliyor hem de bir ciro elde ediliyor" dedi.

Fırında kent genelindeki yatılı okullara ekmek, simit olmak üzere ünlü mamuller ürettiklerini dile getiren 11. Sınıf öğrencisi Elvan Çimen, "Hem okuyoruz hem de harçlığımızı kazanıyoruz. 11. Sınıf öğrenciyim. Burada bir şeyler öğrendiğimiz için eğlenceli geçiyor" diye konuştu.

Ecrin Ejder isimli öğrenci ise, "Burada okullara ekmek ve unlu mamuller yapıyoruz. Bunların paketleniyor ve taşınıyor. Ben 11. sınıf öğrencisiyim. Asgari ücretin yüzde 60'ı kadar maaş alıyoruz. Okul harçlığımız çıkıyor. Öğrendiklerimiz burada pratik sağlıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Elazığ Okulu Günlük 35 Bin Ekmek Üreterek Depremzedelere Destek Oluyor - Son Dakika

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