Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: 'Mavi Vatan bir masal değil, bir destandır' - Son Dakika
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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: 'Mavi Vatan bir masal değil, bir destandır'

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CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' için 'masal' ifadesini kullanmasına tepkiler büyüyor. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Tan'ı istifa etmeye davet ederek, 'Mavi Vatan bir masal değil, bir destandır' dedi. Yaycı, Mavi Vatan'ın Türkiye'nin deniz sınırlarını belirleyen bir deniz manifestosu olduğunu vurguladı ve Tan'ın açıklamalarını eleştirdi.

29.07.2024 14:36
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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: " Mavi Vatan bir masal değil, bir destandır"

"Bu şahsı TBMM'den ve partisinden derhal istifa etmeye davet ediyorum"

İSTANBUL - Mavi Vatan" için "masal" ifadesini kullanan CHP Milletvekili Namık Tan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin Mavi Vatan sınırlarını 20 yıllık bilimsel çalışma sonucu ortaya koyan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, "Mavi Vatan bir masal değil, bir destandır. Bu şahsı TBMM'den ve partisinden derhal istifa etmeye davet ediyorum" dedi.

CHP Milletvekili Namık Tan, Meclis'teki konuşmasında Türkiye'nin denizlerdeki 462 bin kilometrelik Misak-ı Milli sınırları olan Mavi Vatan için "masal" ifadesini kullandı. Tan'a skandal açıklamalarının ardandan siyasilerden ve akademisyenlerden tepki yağıyor. Mavi Vatan sınırlarını bilimsel çalışma halinde ortaya koyan İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Tan'ın yaptığı bu yorumu değerlendirdi. Yaycı, bu ifadelerinin ardından Tan'ın TBMM'den ve partisinden derhal istifa etmesi gerektiğini savundu.

"Mavi Vatan bir masal değil, bir destandır"

İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim üyesi ve Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, "Mavi Vatan bir masal değil, bir destandır. Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki Misak-ı Milli'sidir. Bu bir deniz manifestosudur. Mavi Vatan Doktrinini uluslararası bilimsel kitap olarak ilk defa 2022 yılında 22 yıllık bir çalışmanın sonucunda yazdım. 462 bin kilometrekarelik ekonomik deniz ülkesi Türkiye'nin sınırlarını 20 yıllık bir çalışma ile belirledim. Büyük Atatürk denizi ve denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak göstermiştir. Atatürkçüyüm diye geçinenlerin Mavi Vatan'ı bir masal gibi ifade etmesi, Yunan parlamenterlerin konuşmalarıyla, terör örgütü FETÖ'nün Mavi Vatan düşmanlığıyla, Rum'un, Ermenilerin, Avrupa ülkelerinin düşmanlığıyla benzerlikler göstermektedir. Ben bu benzerliklerin takdirini yüce Türk Milleti'nin vicdanına bırakıyorum. Milletimiz, Mavi Vatan düşmanlarının aslında memleket ve millet düşmanı olduklarını zaten biliyorlar. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur" dedi.

"TBMM'den ve partisinden derhal istifa etmeye davet ediyorum"

Somali Antlaşmasına DEM Parti ve CHP'nin karşı çıktığının ifade eden Yaycı, "Nasıl oluyor da DEM Parti ile Atatürkçü olduğunu ifade eden bir parti Mavi Vatan'a ve Somali Antlaşmasına karşı çıkıyor. Bu antlaşmanın hiçbir riski bulunmuyor. Bu şahıs derhal TBMM'den ve partisinden istifa etmeye davet ediyorum. Davet alırsa Yunan parlamentosunda bu görüşlerini dile getirmesini ve alkış alacağından emin olmasını söylüyorum. Namık Tan'ın görüşleri Yunanistan'da kullanılmaya başlandı. Yazıklar olsun Yunanistan'ın eline malzeme verdik. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan artık Mavi Vatan'ı söylemlerinizde kullanınız. Bunu duymak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: 'Mavi Vatan bir masal değil, bir destandır' - Son Dakika

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