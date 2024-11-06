Emine Erdoğan, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

Emine Erdoğan, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılışını yaptı Emine Erdoğan: "Bu merkezi, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, hayal kuran ve kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştüren gençlerini yetiştirme yolunda önemli bir adım olarak görüyorum" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

06.11.2024 20:32
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Emine Erdoğan, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

Emine Erdoğan:

"Bu merkezi, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, hayal kuran ve kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştüren gençlerini yetiştirme yolunda önemli bir adım olarak görüyorum"

BİŞKEK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı işbirliğiyle Bişkek'te yapılan Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Kırgız halk dansları gösterisinin sunulduğu törende Emine Erdoğan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra Bişkek'te kurulan bilim merkezinin açılış kurdelesini "hayırlı olsun" dilekleriyle kesti.

Daha sonra Emine Erdoğan, bilim merkezindeki robotik kodlama, matematik, tasarım, havacılık ve astronomi atölyelerini ziyaret ederek, burada eğitim alan öğrencilerin çalışmalarını izledi, tek tek sohbet etti.

Emine Erdoğan'a hediye takdim edilen program sonunda aile fotoğrafı da çektirildi.

Törene, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Başkan Yardımcısı Ümit Naci

Yorulmaz, T3 Vakfı Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır ve diğer ilgililer katıldı.

- Emine Erdoğan'dan Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TİKA ve T3 Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin iki ülke için de hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu merkezi, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, hayal kuran ve kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştüren gençlerini yetiştirme yolunda önemli bir adım olarak görüyorum. Robotik kodlama, matematik, tasarım, havacılık ve astronomi atölyelerinde eğitim gören Kırgızistanlı öğrencilerin keşfetme heyecanlarına ortak olduk. Beş farklı atölyede uygulamalı eğitimlerin verileceği inovasyon merkezlerinin sayısının artmasını temenni ediyor, emek verenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Emine Erdoğan, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

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