Erciyes-2025 tatbikatı göz doldurdu - Son Dakika
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Erciyes-2025 tatbikatı göz doldurdu

22.05.2025 15:43
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Erciyes-2025 tatbikatı göz doldurdu Öğrenciler Mehmetçik'in tatbikatını gururla izledi Tatbikat 28 Mayıs'ta seçkin gözlemci sıfatıyla devam edecek Kayseri 1.

Erciyes-2025 tatbikatı göz doldurdu

Öğrenciler Mehmetçik'in tatbikatını gururla izledi

Tatbikat 28 Mayıs'ta seçkin gözlemci sıfatıyla devam edecek

KAYSERİ - Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 13 ülkenin katıldığı Erciyes-2025 tatbikatında Mehmetçik'in sergilediği hüner göz doldururken, tatbikatı izleyen öğrencilerde gururlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından düzenlenen, 12 Mayıs'ta başlayan Erciyes-2025 tatbikatı kapsamında gece atlayışı yapıldı. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında hazırlıklarını tamamlayan 12 kişilik komando timi CN-235 CASA tipi uçağa binerek İncesu ilçesi yakınlarında bulunan Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'na iniş yaptı ve sahanın güvenliğini aldı.

Tatbikatın sabah ki bölümünde ise 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki 265 paraşütçü komando 4 bin metre yükseklikten paraşütle atlayarak alana indi. Senaryo gereği temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenlenirken, teröristlerden arındırılan bölgede bir hedef SİHA ile vuruldu. Ayrıca, düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da hedefler imha edildi. Sahanın temizlenmesinin ardından Kızılay ve AFAD ekipleri de insani yardım için helikopterle alana bırakıldı. Tatbikata katılan Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Libya bayrakları ile saygı atlayışı da yapıldı.

Öğrenciler tatbikatı gururla izledi

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerini tanıtmak, öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek ve özendirmek ve genç nesiller ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla yürütülen Mehmetçikle Bir Gün Projesi kapsamında farklı okullarda eğitim gören 179 öğrenci de izledi. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturan öğrenciler, gururlu anlar yaşadı. Askerler ile bol bol hatıra fotoğrafı çekinen öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı. Ayrıca, sahada kullanılan yerli ve milli üretim Kale, KN 12, KNT 76 keskin nişancı tüfekleri, KMG 556 hafif makineli tüfek ve MPT 76 da öğrencilere tanıtıldı.

"Cesaretimizi gökyüzünde, gücümüzü ise damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz"

Tatbikatta görevli kadın teğmen, tam teçhizatlı askeri serbest paraşütte sızma atlayışını yapmanın kolay olmadığını kaydederek, "Ben ve timin zor görevler için eğitildi. Türk kadını isterse her şeyi başarır. İster gökyüzünde, ister zorlu arazi şartlarında, isterse uçsuz bucaksız sularda bizler cesaretimizi ve kararlılığımızı bu görevlerle gösteriyoruz. Cesaretimizi gökyüzünde, gücümüzü ise damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz" diye konuştu.

Paraşütçü astsubay kıdemli başçavuş da, "Mazisi kahramanlık destanlarıyla dolu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın omurgasını oluşturmuş, terörle mücadelenin en ön saflarında yer alan Kayseri 1. Komando Tugayı'nda görev yapmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

Başka bir asker ise, Erciyes 2025 Tatbikatı'nın uluslararası dost ve müttefik ülke ordularının da katıldığı çok geniş kapsamlı hava gücünün kullanıldığı hava indirme harekatının yapıldığı hava kılavuz harekatının icra edildiği ve dünyada sayılı orduların gerçekleştirebildiği çok özel bir harekat olduğunu dile getirdi.

"Komandolar özel olarak eğitiliyor"

Komandoların özel olarak eğitildiğini ifade eden astsubay kıdemli başçavuş da, "Bu harekatı yaparken paraşütçülerimiz 20 - 30 bin fit irtifadan özel teçhizatla teçhiz edilmiş. Çok özel disipline sahip, özel eğitimlerden geçmiş. 250 kilometre hızla uçan bir uçaktan mavi vatandan yeryüzüne doğru 200 kilometre hızla düşen bir disiplini düşündüğümüzde çok seçkin komandalardır. Bu seçkin komandolardan biri olmak ve ayrıca bu komandoları yetiştiren öğretmenlerden biri olmanın da bu harekatta yine onlarla atlamanın haklı gururunu yaşıyorum"

Toplam bin 3 personelin yer aldığı tatbikat 28 Mayıs'ta seçkin gözlemci safhasıyla devam edecek ve 30 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Kayseri, Erciyes, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Erciyes-2025 tatbikatı göz doldurdu - Son Dakika

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