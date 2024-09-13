Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde Yeni Eğitim Uçakları

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Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin yeni gözbebekleri eğitim uçakları öğrencilerle gökyüzünde

ESKİŞEHİR - Eskişehir Teknik Üniversitesi geleceğin pilotlarını daha iyi yetiştirmek için 'Porsuk Projesi' kapsamında 7 uçağı envanterine ekleyerek, gücüne güç kattı.

Eskişehir Teknik Üniversitesinin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığımız tarafından açılan Porsuk Projesi kapsamında 7 adet eğitim uçağının yurt dışından tedariği ve bunlarla ilgili yer destek teçhizatları, yedek parçalar ve pilot, teknisyen eğitimlerini kapsayan projenin sözleşmesi, 7 Eylül 2023 tarihinde imzalanmıştı. 2 adet Diamond DA-42 NG çift motorlu eğitim uçağının teslimatı Mart 2024'de, 5 adet Tecnam P2010 MKII tek motorlu eğitim uçağının teslimatı ise Mayıs-Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Uçakların teslimatı sonrasında uçuşu uygun hale getirilme çalışmaları tamamlandı. ESTÜ Pilotaj Programında öğrenimlerine devam eden geleceğin pilotları çift ve tek motorlu uçakları kullanmaya başladı. Son teknolojilerle donatılmış uçaklarla pilotluğa hazırlanan öğrenciler, günümüz teknolojilerine de kısa sürede uyum sağlamış olacak.

"Piyasada bulunan en iyi eğitim uçaklarını aldık"

Gelen uçaklarla ilgili konuşan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, dünyada lider konumunda uçakları üniversiteye getirdiklerini söyledi.

Uçakların geliş süreci ve özellikleri hakkında konuşmasını sürdüren Özcan, şunları söyledi:

"Gelen uçaklarımızdan 7'sinin 2'si Diamond DA42 Twin Star çift motor. Diamond DA42 Twin Star dünyada kabul gören ve uçuş okullarının en çok kullandığı uçak tiplerinden biridir. Diğer 5 uçağımız da Tecnam marka tek motorlu uçaklardır. Bu uçaklar da dünyada havacılıkta en değerli uçak modellerinden biri olarak kabul edilen Cessna'lar ile aynı motorlara sahipler. Bunların diğerlerinden en önemli farkı kompozit gövdeye sahip olmasıdır. Eski uçaklar alüminyum alaşımlı malzemeden yapıldığı için oldukça ağırdı. Şu an uçak kütleleri hafifledi, performansları daha iyi oldu. Bunun dışında bu uçaklar kompozit gövde olduğu için uzmanlarımız ayriyeten sertifikalar almak zorunda kaldılar. Uçağın modeli değiştiğinde uzmanlara farklı eğitimler ve yeni sertifikalar gerekiyor. Uçaklarımızdan çift motora sahip olanlar Avusturya'dan geldi. Uçaklar gelmeden önce 3 personelimizin Avustralya'da gerekli eğitimlerini almalarının ardından, eğitimlerine Çorlu'da devam ettiler. Ayrıca yetkin personelimizden 3'ü, İtalya'da üç hafta boyunca tek motorlarla ilgili eğitimlerini aldılar."

"Filomuzdaki uçak sayısı 18 oldu"

Gelen uçaklarla birlikte filolarının sayısının 18 olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özcan, "Filomuzda 11 adet uçağımız vardı ve yaşları 30'u geçmişti. Tüm bakımları yapılsa dahi malzeme zaman içerisinde yoruluyor. Mühendislik anlamında malzemenin belirli bir ömrü var. Malzemede hiçbir zaman risk alamazsınız, günü dolduysa değiştirmek zorundasınız. Yeni uçaklarımızla birlikte filomuzdaki uçak sayısı 18'e ulaştı. Filomuzun yarısından çoğunu yenilemiş olduk. Burada öğrencilerimize çok güzel eğitimler vereceğiz. Öğrencilerimiz sektöre gittiklerinde, buradaki uçakların donanımlarıyla sektördeki uçakların donanımları benzer olduğu için hiçbir zorluk çekmeyecekler" dedi.

"Bu zamana kadar 600 pilot yetiştirdik"

Üniversitenin havacılık sektöründe öncü olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde 1986'dan bu yana mezun veriyoruz. Burası Türkiye'nin Sivil Havacılıktaki ilk kuruluşudur, 600 civarında pilot yetiştirdik. 2022-2023 bahar döneminde 17 öğrencimiz için dışarıdan çift motorlu uçak eğitimi aldık. Bu hizmete karşılık 3 buçuk milyon TL bedel ödedik. Pilotaj programı öğrencilerimiz için zorunlu olan çift motorlu uçak eğitimini dışarıdan alsaydık yani bu çift motorlu uçakları envanterimize katmamış olsaydık bu eğitimi alması gereken halihazırda 19 öğrencimiz için 6,5-7 milyon civarında ücret ödememiz gerekiyordu. Biz kamu kaynağını bilinçli kullandık. Biz ve 4 kurum ihtiyaçları doğrultusunda fayda sağladı. Önümüzdeki 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da 50 civarında öğrencimiz hem çift motorlu hem tek motorlu uçak eğitimlerine devam edecekler. Böylece hem Eskişehir'e hem de ülkemize çok büyük bir katkıda bulunmuş olacağız."

"Uçarken yeni olduğunu hissedebiliyoruz"

Üniversiteye alınan yeni uçaklarla eğitim uçuşu gerçekleştiren ilk öğrencilerden birisi olan Emir Can Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Uçaklar yeni geldi. Geleli 3-4 ay kadar oluyor. Biz de okulumuzda ilk uçan devreyiz. Eğitimleri bitirmek üzereyiz. Ben bugün ikinci sortimi uçtum çift motorlu uçakla. Uçuş öncesinde iyi hazırlanmamız lazım. Fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmiş olmamız lazım. Bizim daha verimli bir uçuş yapabilmemiz için bunların olması gerekiyor. Uçaklar yeni nesil sistemlerle donatılmış. Gayet uçması keyifli. Uçarken yeni olduğunu hissedebiliyoruz. Motor gücü gayet güzel."