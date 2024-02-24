Fatma öğretmen, enkaz kentin sokak hayvanlarına umut oldu
HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da hayalet şehre dönen kentin sokaklarını tek tek gezen müzik öğretmeni Fatma Yalım, günlük 22 farklı noktada yaklaşık 500 kediyi besliyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Enkaz kaldırma çalışmalarıyla hayalet şehre dönen Antakya ilçesinde insan yaşamı neredeyse bitmişti. Antakya'da insanların yokluğunda en çok mağdur olanlarsa sokak hayvanları oldu. Sokak hayvanlarının sesine kulak veren müzik öğretmeni Fatma Yalım, enkaz kentin sokaklarını tek tek gezerek besleme yapıyor. Yalım, 22 farklı noktada yaklaşık 500 kediye mama veriyor. 10 yıldır kendi imkanlarıyla sokaklarda yaşayan; yaralı, aç ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarına umut olan Yalım, yaptıklarıyla yürekleri ısıtıyor.
"Biz yıkılmış binaların olduğu enkazların arasında sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyoruz"
Enkazların arasında sokak hayvanlarını beslemeye çalıştıklarını ifade eden Yalım, "10 yıldır sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarım vardı. Çalışmalarım, sokaktaki hayvanları besleme, yaralı olanları tedavi ettirme, yuvası olmayanlara yuva bulma şeklindeydi. Depremden sonra da bu çalışmalarım aynı şekilde devam etti. Ama tabii ki deprem öncesine göre şartlarımız çok daha ağır çünkü Antakya tamamen yıkıldı. Hayvanlar artık çöpten bile yiyecek bulamaz vaziyetteler çünkü şehirde insan yok. Dolayısıyla biz yıkılmış binaların olduğu enkazların arasında sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyoruz. Beslenme ve barınma en temel ihtiyaç, şu an Antakya'da sokak hayvanları için çok yetersiz" dedi.
"Yani şu an için günlük aralıksız beslediğimiz 500 kedi var"
Kendi kaynakları ve hayvan severlerin destekleriyle 22 farklı noktada 500'e yakın kedi beslediklerini belirten Yalım, "Açıkçası depremden önce işimiz çok daha kolaydı. Çöp konteynerların yanında yemek atıkları olurdu, kediler çıkıp ihtiyaçlarını karşılardı. Aç hayvanlar çok fazla olurdu, onları gidip biz beslerdik. Daha çok şehir dışına, araziye, ormana beslemeye giderdik. Şimdi tam tersi oldu, şehir merkezinde çok daha fazla beslemeye ihtiyaç var. Antakya'da 22 noktada toplu besleme yapıyoruz. Bu noktalarda kimisinde 20, kimisinde 50, kimisinde de 100 kedi var. Yani şu an için günlük aralıksız beslediğimiz 500 kedi var. Kendi öz kaynaklarımızı kullanıyoruz. Gönüllüyseniz, sadece manevi fedakarlık değil, maddi fedakarlıkta yapmak lazım. Elimizden geldiğince çok ciddi harcamalar yapıyoruz. Bu konuda bize destek olanlar da var. Şehir dışından bazı dernekler, bu noktada mama yardımı yapıyorlar. Fakat önemli olan düzenli gelmesi. 6 Şubat'ta mesela çok güzel yardımlar geldi ama daha sonrasında insanlar kendi dünyalarına dönüyor ve buralar unutuluyor. En başta doyurmamız lazım. Sonra barınacak yer yapmamız lazım. Yardıma ve desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda çok çaresiziz" şeklinde konuştu.
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