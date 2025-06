Ferdi Zeyrek'in başka bir hastaneye nakli yapılmayacak

MANİSA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için hastanede her türlü tedavinin uygulandığını ve başka bir hastaneye naklinin şu an için söz konusu olmadığını belirterek, "Elbette ki nakilde fayda olan bir durum olsa ve hastane bunu bizi aşan bir durum var dese biz bunu değerlendiririz. Bütün hastalarımız için olduğu gibi. Ama şu anda yapılabilecek her şeyin yapıldığı ve herhangi bir nakle gerek olmadığını ifade ediyorlar." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisinin devam edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi bahçesinde basın açıklaması düzenledi.

"Bu badireli günleri de zorlu günleri de hep beraber atlatacağız"

Dualarının Ferdi Zeyrek'le olduğunu belirterek açıklamasına başlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Ferdi Başkanımızın yanında büyük CHP ailesi olarak bir aradayız. Sadece büyük CHP ailesinin değil tüm ulusumuzun duaları bu sevilen, çalışkan, Manisa'yı değiştiren, dönüştüren, kısa sürede çok şey katan belediye başkanımızın sağlığa kavuşması için dualar ediyor. Son gelişmeleri Başhekim Bey öğle saatlerinde değerlendirdi. Bir basın toplantısıyla açıkladı. Umut ediyoruz. İnşallah Ferdi Başkanımız bu zor süreci atlatacak. Onun gençliği, onun enerjisi, onun o güzel kalbi, iyi insan özelliği bütün bu zorlukları aşacak. Bugün burada belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, partimizin örgüt başkanları herkes bir arada, Sayın Genel Başkanımızın yanındayız. Sayın Genel Başkanımız da olayın olduğu andan itibaren burada Manisa'da Ferdi Başkanımızın yanından bir saniye olsun ayrılmadı. Bunun yanında olayın olduğu günden bugüne kadar yurdun muhtelif yerlerinden gelen ziyaretçileri burada Sayın Genel Başkanımız ağırladı. Onlara durumu izah etti. Onların dualarına eşlik ettiler. Çok teşekkür ediyoruz partimiz adına, Sayın Genel Başkanımıza. Tabii bu siyasetin yoğun gündeminde birçok cephede mücadele eden başta Sayın Genel Başkanımız ve partimiz maalesef bu bayram günü böyle üzüntü verici bir olayla karşı karşıya kaldık. Ama her zaman olduğu gibi birlik içerisinde, beraberlik içerisinde bu badireli günleri de zorlu günleri de hep beraber atlatacağız. İnşallah dualarımız Ferdi başkanımızla" dedi.

"Dayanışma için buradalar"

Kazanın yaşandığı günden bugüne Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırladıklarını kaydeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer bugün buraya Türkiye'nin dört bir yanından gelen hem belediye başkanlarımız hem de milletvekillerimiz adına iyi dileklerini duygularını bizlerle paylaştı. İlk günden itibaren burada en yakından süreci kendisi de hekim olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay bizimle birlikte burada bütün örgütümüzle birlikte Manisa'nın 17 ilçesinin, Ege'nin, hatta Ege dışından İstanbul'dan buraya dayanışmak için dua etmek için iyi dileklerini iletmek için gelen arkadaşlarımız var. Bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız aramızda, Kütahya Belediye Başkanımız aramızda. Bunun yanında İzmir'in ilçe belediye başkanlarımız burada. Eskişehir ilçe belediye başkanlarımız burada ve hemen hemen bütün milletvekillerimiz Türkiye'nin dört bir yanından dönüşümlü olarak kimi geceleyin nöbette, kimi gündüz burada bizimle birlikte gelenleri karşılıyor ve hem sağlık durumu hakkında bilgi veriyorlar. Hem de buradaki Manisalıların ve Ferdi Zeyrek'i seven herkesin dayanışma duygularını kabul ediyorlar. İyi dileklerini kabul ediyorlar. Ben de herkese teşekkür ediyorum."

"Herhangi bir nakle gerek yok"

Ferdi Zeyrek'in başka bir hastaneye sevkinin şu an için söz konusu olmadığını ve yapılabilecek her şeyin yapıldığını kaydeden Özel açıklamasını şöyle tamamladı:

"Hastane Manisa Celal Bayar Hastanesi var gücüyle gece gündüz, bütün gücüyle Ferdi Başkanımızı yaşatmak için mücadele ediyor. Sürekli soruluyor. Siz de soruyorsunuz. 'Bir başka hastaneye sevk edecek misiniz' diye. Ferdi Başkan'a bu soruyu sorsak benim vereceğim cevabı verir. Biz kendi hastamızı Manisa'da tedavi etmezsek Manisa'ya gelen mühendise İzmir'de oturma, Manisa'da otur, Manisa'da her şey var nasıl diyeceğiz? Manisa'daki öğrenciye İzmir'de ev tutma, Manisa'da ev tut, alışverişi buradan yap nasıl diyeceğiz? Biz sevdiklerimizi de kendi canımızı da memleketimize ve memleketimizde çok inandığımız Celal Bayar Üniversite Hastanesinin kadrolarına her zaman emanet ettik. Bugün de öyle yapıyoruz. Sağlık Bakanı, önceki Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve Türkiye'deki üniversite hastanelerinin başhekimleri, değerli dostlarımız sürekli arıyorlar ve elden gelecek ne varsa o katkıyı sağlamak istediklerini ifade ediyorlar. Bizler de onların önerileri, tabii tıp buraya iletiliyor. Geniş WhatsApp gruplarında bütün tetkikler, tahliller tartışılıyor. Elbette ki nakilde fayda olan bir durum olsa ve hastane bunu bizi aşan bir durum var dense biz bunu değerlendiririz. Bütün hastalarımız için olduğu gibi. Ama şu anda yapılabilecek her şeyin yapıldığı ve herhangi bir nakle gerek olmadığını ifade ediyorlar. Biz de ailesi olarak hem Zeyrek ailesi hem CHP ailesi olarak bu görüşe bu tıbbi görüşe uyuyoruz ve buradayız. İlk günden beri söylüyoruz. Keşke emekle, koşmayla maddi bir yardımla olacak Bir şey olsa görüyoruz ki bütün Türkiye bunun için seferberdir. Ama her şeyin yanında herkesin iyi dileklerine ve dualarına ihtiyacımız var. Dualarını esirgemeyen herkesten ve geçmiş olsun dileklerini ulaştıran ya da ulaştıramayan herkesten, gönlü bizde burada olan herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz."