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Filistin Ankara Büyükelçisi: "Filistinliler olarak direnişten başka seçeneğimiz yok" - Son Dakika
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Filistin Ankara Büyükelçisi: "Filistinliler olarak direnişten başka seçeneğimiz yok"

Filistin Ankara Büyükelçisi: "Filistinliler olarak direnişten başka seçeneğimiz yok" Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Halid Mustafa Gazze'de acilen insani ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek, "Bizler Filistinliler olarak, varlığımızı korumak için direnişten başka seçeneğimiz yok" dedi.

Filistin Ankara Büyükelçisi: "Filistinliler olarak direnişten başka seçeneğimiz yok"
20.12.2023 - 17:49,
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Filistin Ankara Büyükelçisi: "Filistinliler olarak direnişten başka seçeneğimiz yok"

İSTANBUL - Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Halid Mustafa Gazze'de acilen insani ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek, "Bizler Filistinliler olarak, varlığımızı korumak için direnişten başka seçeneğimiz yok" dedi.

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Halid Mustafa İstanbul'da bugün açılışı gerçekleştirilen bir fuara katıldı. Burada İhlas Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Dr. Faed Halid Mustafa Gazze'ye yönelik saldırıların 75. gününde de ara vermeden devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar 20 binden fazla şehit ve 60 binden fazla yaralımız var. Dünya ülkelerinin tepkisi, öfkesi ve BM'nin kararına rağmen bu gaddar saldırının yakında sona ereceğine ilişkin her herhangi bir umut görülmüyor. İsrail ve müttefikleri dünya ülkelerinin saldırıyı ve kan dökmesine sona erdirmek için yapmış olduğu çağrıları duymazlıktan gelmeye devam ediyor" dedi.

"Yapılan tüm baskılara rağmen teslim olmayacağız"

İsrail devleti tarafından yapılan tüm baskılara rağmen teslim olmayacaklarını belirten Büyükelçi Halid Mustafa, "Bizler Filistinliler olarak, varlığımızı korumak için direnişten başka seçeneğimiz yok. Burası toprağımız ve yurdumuz Mescidi Aksa'mızı, Kudüs'ü milli, dini ve siyasi haklarımızı savunuyoruz ve işgalci devlet ne kadar baskı ve zulüm uygulasa da asla teslim olmayacağız" şeklinde konuştu.

İnsani ateşkes için çalışmalar sürüyor

İsrail ile Hamas arasında sağlanmak istenen ateşkes için çalışmalarında sürdüğünü belirten Halid Mustafa, "Esirlerin takası ve rehinlerin serbest bırakılması için yeni bir insani ateşkes sağlanması için arabulucuların çabası devam ediyor. Ancak söz konusu ateşkesin sağlanması için henüz net bir şey yok. Bize göre bu aşamada yapılması gereken bazı şeyler var. İlk olarak ateşkesin sağlanması ve saldırının durdurulması. İkincisi insani yardımların Gazze'ye acilen ulaştırılmasını sağlamaktır. Üçüncüsüyse işgalin sona ermesi ve Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü kapsayacak Filistin'in coğrafi birliğini korumak için bir siyasi yolun sağlanması gerekiyor. Bu kapsamda esir meselesine çözmek için çalışılmalı. Bunun en iyi yönetimi İsrail'deki bütün hapishanelerin Gazze'deki direniş güçlerinin elinde bulunan rehinelere karşılık tamamen boşatılmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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