Gayrimenkulde Sazan Sarmalı Dolandırıcılığı - Son Dakika
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Gayrimenkulde Sazan Sarmalı Dolandırıcılığı

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Dolandırıcılar, gayrimenkul satışlarında sazan sarmalı taktiği ile insanları kandırıyor.

31.03.2025 11:12
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Sazan sarmalı gayrimenkule de sıçradı

Gayrimenkul alıp satarken, oyuna gelmeyin

BURSA - Her gün televizyonlardan veya mesaj olarak uyarılar yapılsa da, insanlar dolandırıcıların ağından kurtulamıyor. Uzmanlar, dolandırıcıların her seferinde farklı taktikler kullandığını veya sektör değiştirmesine dikkat çekti.

Sazan sarmalı dolandırıcılığı, genellikle internetten veya sosyal medya üzerinden yayılan araç satış ilanları aracılığıyla gerçekleştirilen bir dolandırıcılık yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların yıllardır biriktirdiği paraya göz diken dolandırıcılar, sazan sarmalı taktiğini gayrimenkulde de kullanmaya başladı. İnsanların attıkları her adıma artık dikkat etmesi gerektiğini belirten Gayrimenkul Uzmanı Özkan Aydemir, "Vatandaşlarımız emlak sitelerinde bir gayrimenkulünü satışa koyuyor. Misal 8 milyon fiyat biçiyor. Herkes gibi bu mülk sahibini de arayan dolandırıcılar, en son rakamın ne olduğunu, ona göre de ilanları pasife almasını istiyor. Siteyi veya muhiti bildiğini, daireyi görmeye gerek olmadığını satıcıya söyleyerek ilanı kaldırtıyor. Daha sonra karısına da bir göstermek istediğini, ilanda olmadığı için de fotoğrafları özelden istiyor. Fotoğraflar dolandırıcıların eline ulaştığında ise, bilgileri en hızlı bir şekilde ya ilana koyuyorlar veya bir emlak işletmesine atıp bu dairenin kendisine ait olduğunu ve sıkışık olduğu için 8 milyonluk daireyi 5 milyona satacağını söylüyor. Tabi ki piyasa şartlarına göre de sektördeki meslektaşımız fiyatın yüzde 40 civarında olduğunu görünce, alıcı veya yatırımcı müşterisini arayıp 5 milyona çok güzel bir dairenin olduğunu söyleyip fotoğrafları gösteriyor" dedi.

"Mülk sahibi kime sattığını bile görmeden tapu işlemine başlıyor"

İnsanları telefon ile kandırmaktan hiç utanmayan dolandırıcıların kısa sürede hırsızlıkla para edinmeye çalıştığını belirten Özkan Aydemir, "Kelepir ev bulduk diye işlemler için nüfus bilgilerini ve kimliğini dolandırıcılara atan alıcı, dolandırıldığını ancak tapu da öğreniyor. Çünkü dolandırıcı aldığı kimlik bilgilerini gerçek ev sahibine veriyor. Ev sahibi de tapu işlemlerine başlıyor. Gelen mesajları da dolandırıcıya atıyor. Dolandırıcı da ucuza sattığı kişiye bilgileri veriyor. Tabi ki bu işlemler dakikalar içerisinde olduğu için hem satıcı hem alıcı hem de meslektaşımız işin içinde bir oyun olduğunu fark edemiyor. Harçlar yatırıldıktan sonra alıcı ve satıcı tapuda yüz yüze gelmeden önce dolandırıcı, mülk sahibinden aldığı hesap numarası ile birlikte kendi hesap numarasını emlakçı veya alıcıya atıyor. Parayı iki hesaba da istiyor. Tapu dairesinde ise gerçek ortaya çıkıyor. Çünkü mülk sahibi, 'bana paranın bu kadarı geldi' diyor. Alan kişi ise iki farklı hesaba para gönderdiğini söylüyor. Tapuda gerçek ortaya çıktığında telefonla aradıkları dolandırıcıya ulaşamıyorlar" diye konuştu.

Alıcının, satıcının ve sektör temsilcisinin evi görmeden hiçbir işleme başlamaması gerektiğini belirten Aydemir, "Çünkü, 'kelepir buldum kaçırmayayım' derken cebinizdeki paradan olabilirsiniz. Bu sazan sarmalı dolandırıcılık yöntemi, tapuda imza aşamasına gelene kadar da ortaya çıkma ihtimali biraz zor. Son zamanlarda sadece Bursa değil, İstanbul'da, Elazığ'da, Erzurum'da, Balıkesir'de böyle dolandırıcılıkların arttığını duyuyoruz. Gayrimenkul alımında acele etmemeleri, işinde uzman güvenilir emlak işletmeleri ile süreç yönetilmeli. Ön ödeme gibi talepler karşısında araştırma yapmadan hareket edilmemeli" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Genel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Genel Gayrimenkulde Sazan Sarmalı Dolandırıcılığı - Son Dakika

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