Gaziantep Aile ve Dini Rehberlik Merkezi için açılış töreni düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep Aile ve Dini Rehberlik Merkezi için açılış töreni düzenlendi

Gaziantep İl Müftülüğü bünyesinde hizmet verecek olan Aile ve Dini Rehberlik Merkezi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Ülke genelinde şuana kadar 1.5 milyona yakın mezun verdik' dedi.

11.07.2024 20:22
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Gaziantep Aile ve Dini Rehberlik Merkezi için açılış töreni düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Ülke genelinde şuana kadar 1,5 milyona yakın mezun verdik"

GAZİANTEP - Gaziantep İl Müftülüğü bünyesinde hizmet verecek olan Aile ve Dini Rehberlik Merkezi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ülke genelinde şuana kadar 1.5 milyona yakın mezun verdik" dedi.

Gaziantep İl Müftülüğü bünyesinde kurulan Gaziantep Aile ve Dini Rehberlik Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Törene, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve kent protokolü katıldı.

Gaziantep Aile ve Dini Rehberlik Merkezi, Kur'an ve Sünnet ışığında topluma aile hakkında sahih dini bilgiler sunmak, Aileyi ve Aile bireylerini tehdit eden problemleri çözüme ulaştırmak, dini sorulara ve sorunlara cevap vermek, toplumsal sorunlar da, bağımlılıkta, aile içi iletişimde manevi destek olmak amacıyla kuruldu.

"Gaziantep örnek bir ilimiz"

Açılış konuşmasında Türkiye genelinde 550 Aile merkezinin olduğunu ve amaçlarının aileyi korumak olduğunu aktaran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Gaziantep Aile ve Dini Rehberlik Merkezimiz gibi ülkemizde 550 yerde merkezlerimiz var. Aile yaşat bürolarımız var. Derdimiz ailemizi korumak. Aileyi bozacak, aileyi yıkacak, ortadan kaldıracak bir takım hal ve hareketlere kimse destek vermese keşke. Bazen tam tersini yapanlar var. Ülkemizde ailenin temelini dinamitleyecek bazı anlayışlar var. Gaziantep bu konuda çok iyi. Gaziantep örnek bir ilimiz. Burada açılışında katkı veren kurumlarımız ve tüm görevlilerimiz, biz aileyi daha dinamik, daha sağlam nasıl yapabiliriz. Çocuklarımıza peygamberi, ahlakı nasıl ulaştırabiliriz, öğretebiliriz bunun için uğraşıyoruz" dedi.

"Şuana kadar 1,5 milyona yakın mezun verdik"

Gençlik merkezlerinin de sayısının arttığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ülke genelinde. 1,5 milyona yakın mezun verdiklerini aktardı. Erbaş, "4-6 yaş kuran kurslarımızın sayısı gittikçe artıyor. Ülkemiz genelinde hamdolsun şuana kadar 1,5 milyona yakın mezun verdik. Bu yıl ise 250 bin çocuğumuza 4-6 yaş kuran kurslarımızda sevgiyi öğretmeye çalıştık. Vatan, devlet, millet, anne, baba, bayrak nedir onları öğretmeye çalıştık. Kendilerine verdiğimiz haftalık ünitelerle eğlenerek, oynayarak çocuklarımıza bunları öğretiyoruz. Gençlik merkezlerimizin sayıları da gittikçe artıyor. Üniversitelerimizde gençlik merkezleri kuruyoruz. Üniversitelerimizde Türkiye Diyanet Vakfımızın kitap, kahve merkezlerini kuruyoruz. Kitap evleri kuruyoruz. Niye yapıyoruz bunları, toplum olarak daha huzurlu daha sağlıklı olalım diye yapıyoruz. Buna ihtiyaç var" dedi.

"Dünya bu soykırım karşısında nasıl sessiz kalıyor anlamak mümkün değil"

20 bini aşkın çocuğun Gazze'de öldürülmesine tüm ülkelerin sessiz kaldığını söyleyen Erbaş, "Biz bunları burada yaparken bizim 1.5 milyona yakın 4-6 yaşındaki çocuklarımız devletimizin imkanlarından Diyanet İşleri Başkanlığımızın, valilerimizin, belediye başkanlarımızın desteklerinden istifade ederken aynı yaşlardaki 20 bine yakın çocuğumuzun Gazze'de Siyonist işgalcilerin bombardımanları altında can vermesi de bizi kahrediyor. Yüreğimizi acıtıyor, kalbimiz sızlıyor ama dünya bu konuda kör, sağır ve dilsiz. Nasıl dünya bu soykırım karşısında sessiz kalıyor anlamak mümkün değil ama biz anlatmaya devam edeceğiz " ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında bu tarz aile merkezlerinin arttırılacağını söyleyen Erbaş, "Biz, aile merkezlerimizle, kuran kurslarımızla, okullarımızla, imamlarımızla, Vaizlerimizle, öğretmenlerimizle, valilerimizle, belediye başkanlarımızla daha güzel işler yaparak fitneye karşı bu açılışların sayısını arttıracağız. Eğitim, ilim, irfan, bilgi, hikmet üreten yerlerin sayısını çoğaltacağız. Küçük Buhara dediğimiz Gaziantep'i Büyük Buhara yapacağız ve örnek Şehir Gaziantep gibi ülkemizin 81 ili içinde aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bütün iller, bütün ilçeler ve bütün beldelerimizde bu amaç için gayret ediyoruz" dedi.

"Bu merkezi hayatın merkezi haline getireceğiz"

Açılışı gerçekleştirilen Aile merkezi hakkında bilgiler veren Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Gaziantep Aile ve Dini Rehberlik Merkezinin çok geniş kapsamlı bir merkez olacağını söyledi. Hazırlar, "En kapsamlı, en geniş Aile ve Dini Rehberlik Merkezi açılışının gururunu yaşıyoruz. Aile bizim için çok önemli çünkü aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve geleceğe güvenle taşınması son derece önem arz ediyor. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu aile merkezinde birbirinden kıymetli hizmetleri gerçekleştireceğiz. Öncelikle manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunacağız. Hem yüz yüze hem telefonla uygulayacağız. Burada Gaziantep'in kendine özgü ürettiği bir model var. Gaziantep Valiliği öncülüğünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin önemli bir paydaş olarak ürettiği bir model var o da Aile Akademisi, biz bu çatıda buraya müracaat eden her bir kardeşimizi, hem Aile Akademisiyle hem de Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzle eş güdüm halinde onların dertlerine çözüm bulmak için gayret ediyoruz. Bu aile merkezimizde bizler aynı zamanda evli çiftlerimize ve evlilik adayı kardeşlerimize evliliğe ilk adım seminerleri gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber hanım kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu ilgi duyduğu hangi alan varsa onlara yönelik birbirinden farklı kurslar ve seminerler düzenliyoruz. Yine burada kurduğumuz iyilik atölyesiyle de hanım kardeşlerimizin el becerilerini geliştirecekleri bir ortam ve ürettikleri bu güzellikleri de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize de hediye edebilecekleri bir ortam oluşturuyoruz. Burası sadece problemli kimselerin veya ailesinde problem yaşayan kimselerin geldiği bir ortam değil, burayı aynı zamanda hayatın merkezi kılmak için gayret ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Çocuklara küresel vicdanı ve merhameti küresel vicdanı öğretsek yeterli"

Çocuklara küresel vicdanı aşılamak gerektiğini aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bizler vazgeçmedik. Kaybedenler vazgeçenlerdir. O yüzden vazgeçmedik ve bugün bu gördüğünüz külliye oldu. Aşağıda taziye evi yapalım dedik İl müftümüz ve Şehitkamil ilçe müftümüz bize 4-6 yaş arası lazım dediler. Bizler büyük bir çınarın temsilcisiyiz. Tohum ve toprak çok mühim. Bu çocuklara küresel vicdanı ve merhameti küresel vicdanı öğretsek yeterli" şeklinde konuştu.

"Bir taşla birçok kuşun vurulacağı bu merkez"

Açılışta emeği geçen herkese teşekkür eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber,"İlimizin yardım severlerine ve İl müftümüze teşekkür ediyorum. Böyle bir il müftüsüyle çalıştığımız için çok çok şanslıyız. Açılacak bu çok önemli merkezin, bu hayır merkezinin, bir taşla birçok kuşun vurulacağı bu merkezin ilimize bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Gaziantep, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gaziantep Aile ve Dini Rehberlik Merkezi için açılış töreni düzenlendi - Son Dakika

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