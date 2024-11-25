Gaziosmanpaşa'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Gaziosmanpaşa'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenlendi

Geniş Video İzle

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddetten hayatını kaybeden kadınları anmak amacıyla etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin eşi Gözde Bahçetepe'nin de katıldığı programda, kadınların güvenliği için toplumun dayanışma içinde olması gerektiği vurgulandı.

25.11.2024 14:38  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde anlamlı etkinlik

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte şiddetten ötürü hayatını kaybeden kadınlar anıldı, onlar için balonlar uçuruldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde nedeniyle belediye binası önünde etkinlik düzenledi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin eşi Gözde Bahçetepe'nin de katıldığı programda ilçede yaşayan çok sayıda kadın da hazır bulundu. Şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınlar anılırken, her biri için gökyüzüne balon bırakıldı.

"Şiddet kadın değil, toplum sorunu"

Burada bir konuşma yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin eşi Gözde Bahçetepe, "Bugün burada kadına şiddetle mücadele eden tarafta olmaktan gurur duyuyorum. Ne yazık ki kadına yönelik şiddet her geçen gün artarak devam ediyor. Bu durum şiddetin bir kadın sorunu olduğunu değil toplum sorunu olduğunu da göstermekte. Çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin sokaklarda, işyerlerinde ve okullarda güvenli hissedebilecek noktaya geldiklerinde kendimizi rahat hissetmeye başlayacağız. Bu büyük mücadeleyi kadınlarımız için tek başına değil toplumun her ferdi olarak bir arada yürütmek zorundayız. Bu gücü hep birlikte kazanabiliriz. Dayanışma içerisinde tükenmeden bu mücadeleyi sonuna kadar yürütmek zorundayız" dedi.

Gaziosmanpaşa\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenlendi
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa, Etkinlikler, Belediye, Şiddet, Kadın, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Gaziosmanpaşa'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu 2015 öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL’lik Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2015 öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
23:45 Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?
23:04 İsrailli haham BAE’de ölü bulundu İsrailli haham BAE'de ölü bulundu
22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
21:21 Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 16:07:11. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.