Gazze\'ye 57 Tır Yardım Gönderildi

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57 tır yardım malzemesi Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi

Kızılay yardım kolileri ve konserveleri Gazze'de dağıtılıyor

ANKARA - İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, Türk Kızılay'ın Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardımları, ihtiyaç sahibi Gazzelilere dağıtılmaya başlandı.

Gazze'deki gıda ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla Türkiye'den sevk edilen gıda kolileri ve konserve etler, ihtiyaç sahibi Gazzelilere ulaştırılmaya başlandı. AFAD, koordinasyonunda Türkiye'nin 14'üncü yardım gemisiyle, Gazze'deki acil barınma ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanan 90 tırlık çadır ve barınma malzemelerinin 57 tırı, bu sabah Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gazze'ye giriş yaptı.

Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmayı bekleyen diğer yardım malzemelerinin de kısa sürede Gazze'ye ulaştırılması planlanırken, bölge halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sınır kapılarının kapalı olduğu dönemde, Gazze'nin kuzeyinde 10 bin, güneyinde ise 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapan aşevlerini çalışır durumda tutan Türk Kızılay, yeni gelecek yardımlarla birlikte bu kapasiteyi daha da artırmayı planlıyor.