Geri Dönüşümle Sanat Eğitimi

Bu lisede geri dönüşümle sanat eserleri doğuyor

AĞRI - Ağrı'daki Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi, sanatı, çevre bilinciyle birleştirerek öğrencilere hem estetik hem de sosyal sorumluluk duygusu kazandırıyor. Türkiye'de kurulan ilk geri dönüşüm kütüphanesine sahip olan okul, aynı zamanda sanatı çöp olarak görülen malzemelerle hayata geçiriyor. Öğrenciler, geri dönüşümden elde edilen materyallerle sanat eserleri oluştururken, okulları da adeta bir sanat galerisine dönüşüyor.

Sanatı öğrencilerine geri dönüşümle tanıtan Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi, okullarını bir sanat galerisine dönüştürerek sanatsal üretimi en üst seviyeye taşıyor. Okul, geri dönüşüm kütüphanesiyle de çevreye duyarlı bir eğitim modeli sunuyor.

"Sanat, insan olmanın temelidir"

Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Halis Salih Kahraman, okuldaki en değerli şeyin saygı olduğuna değinerek, "Burada öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla büyük bir saygı çerçevesinde hareket ediyoruz. Birbirimize her türlü yardımı yapıyoruz. Sanat, gerçekten insanı insan yapan şeylerden biridir. Sanatsız bir toplum düşünemiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün de bizden beklentisi buydu; sanatsız bir toplum eksiktir. Okulumuzda yaptığımız birçok eşya geri dönüşümden oluşuyor. Genelde yumurta kaplarını parçalayarak yapıştırıcıyla birleştirip renklendirdikten sonra malzemelere çevirebiliyoruz. Hatta lambalarımız var. Heykellerimiz de var, onları tellerden yapıyoruz. Tellerimizi genelde kendimiz alıyoruz. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla her türlü ekonomik desteği birbirimize veriyoruz. Öğretmenlerimiz gerçekten bizi çok destekliyor. Bu bölümde iş olmadığını düşünen insanlar var ama bu bölümde çok iş var: Grafik, moda tasarımı, resim öğretmenliği ve birçok alan var. Sadece istemek, çabalamak ve emek vermek her şeyin başıdır. Bunları yaparak, zaten büyük bir çerçevede hedeflerinize ilerlemiş olursunuz. Hem öğretmenlik hem de grafik tasarımı yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Geri dönüşümle sanat yapıyoruz"

Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Kılıçaslan, geri dönüşümle sanat yapmanın önemini vurgulayarak, "Görsel sanatlar öğretmeni olmamın yanı sıra üç boyutlu derslere de giriyorum. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre eğitim ortamları ve eğitimde işlenen konular yöreden yöreye farklılık gösterebilir. Biz de öğrencilerimizle yapacağımız çalışmaları belirlerken onların isteğine bırakıyoruz ve öğrencilere birkaç alternatif sunuyoruz. Öğrencilerimiz bizden tel çalışması yapmamızı istedi. Biz de bu yıl tel çalışması yaparak, öğrencilerimizin isteğini yerine getirdik. Aynı zamanda, çöp diye nitelendirilen eşyaları öğrencilerimizden alıp getirmelerini istiyoruz ve depolarımızda biriktirip, daha sonra bunları üç boyutlu derslerimizin herhangi bir kulvarında kullanıyoruz. Biz, çöpü bile sanata çevirmeyi öğrencilerimize öğretiyoruz. Öğrencilerimiz, batıda bir çocuğa göre malzemeye ulaşma konusunda biraz sıkıntı yaşıyor. Bu durumda, bizim çöpten sanata mantığımız devreye giriyor ve bu malzemeleri kendi tekniklerimizle birleştirip sanata çeviriyoruz. Eskiden öğrenciler bu bölümlere çok az geliyorlardı. Ama günümüzde, öğrencilerimiz artık resim bölümüne çok fazla ilgi duyuyor. Yetenek sınavları yaparken, her yıl 100'ün üzerinde öğrenci katılımı oluyor ve bazen seçim yaparken zorlanıyoruz. Okulumuzu daha cezbedici hale getirmek için okulumuzu adeta bir sanat galerisine dönüştürdük. Okulumuzun başarı durumu, ilde bulunan diğer okullara göre çok üst düzeyde çünkü bizim kurslarımızda hazırladığımız öğrenciler, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan üniversitelere gidebiliyorlar. Başarı oranımız bu durumda yüzde 90'ı gösteriyor. Okulumuzda bulunan görsel sanatlar öğretmenleri olarak, yazın tatil yapmak yerine öğrencileri yetenek sınavlarına hazırlamak için başlarında bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Geri dönüşüm, öğrencilerimize farkındalık kazandırıyor"

Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Nurten Alpaslan, okullarındaki geri dönüşüm kütüphanesinin Türkiye'de kurulan ilk geri dönüşüm kütüphanesi olduğunu belirterek, "Bizim okulumuzda bulunan kütüphane, Türkiye'de kurulan ilk geri dönüşüm kütüphanesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kütüphanesiz okul kalmasın projesi ile Emine Erdoğan'ın da geri dönüşüm projesini desteklemesiyle kütüphanemizi oluşturduk. Öğrencilere aktardığımız şey, atılan şeyin çöp değil, geri dönüşüm olduğudur. Öğretmenlerimizin sayesinde de farkındalık oluşturularak çalışmalar yapılıyor. Bu okulda resim ve müzik branşlarında dersler veriliyor. 60 resim ve 30 müzik olmak üzere 90 öğrenciyi yetenek sınavına alıyoruz. Öğrencilerimiz yetenekleriyle geliyor. Biz, öğrencilerin böyle bir güzel sanatlar lisesi olduğunu bilmelerini istiyoruz. Bu sene, yüzde 90'ın üzerinde bir başarı sağladık ve öğrencilerimiz 4 yıllık bölümlere yerleşti. Öğrencilerimiz sadece resim bölümü olarak değil, heykel, seramik, animasyon gibi alanlara da gidiyor. Velilerimizin, 'doktor veya mühendis olsun' gibi düşünceleri var ama gerçek şu ki, artık insanların sanata da ihtiyacı var. Biz de burada, düşünceleriyle bir şeyler üretebileceklerini çocuklara öğretiyoruz. Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Kökrek'in de destekleriyle burada sürekli etkinlikler yapılıyor. Öğretmen ve öğrencilerimiz buraya gelirken mutlu geliyorlar ve sürekli bir şeyler üretmenin verdiği mutluluğu yansıtıyorlar. Biz de öğrencilerimiz kırsaldan geldiği için maddi olarak sıkıntı yaşıyoruz. Bizim bölümümüz pahalı bir bölüm. Müzik ve resim olsun, malzeme konusunda pahalı bir bölüm. 'Tuvalimiz duvarımız olsun' mantığıyla duvarlarımızı süsledik. Bu şekilde, hem çocuğa maddi külfet oluşturmuyoruz hem de derslerinde başarılı olmasını sağlıyoruz. Bu biriktirdiğimiz çöpleri de çocuklara vererek geri dönüşüm sağlıyoruz ve maddi yükü hafifletiyoruz. Geçen sene geri dönüşümle ilgili yarışmaya katıldık. Yusuf Tekin Bakanımız, çevre beratıyla bizleri layık gördü" dedi.