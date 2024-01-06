 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Haliç'te denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Haliç'te denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Haliç'te denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Törende denize atılan haçı Kostas Kipros kıyıya getirerek birinci oldu. Patrik Bartholomeos'un denize attığı haçı ilk çıkaran Kostas Kipros, 'Çok mutluyum ve herkes için de en iyisini diliyorum. Bugün haçı çıkarmak için denize dalmaya karar verdim. Şanslı günümdeydim ve haçı çıkardım. Çok mutluyum' dedi.

06.01.2024 - 15:14,  Güncelleme: 15:14
Abone Ol

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Haliç'te denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Balat Fener Sahili'nde gerçekleştirilen törende denize atılan haçı Kostas Kipros kıyıya getirerek birinci oldu.

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü çerçevesinde, Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Sabah 09.00'da başlayan törende dualar edildi. Patrikhane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındığı dikkat çekti. Ziyarete gelenler mum yakıp ayine katıldı. Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından İstanbul Rum Patriği Bartholomeos ile ayine katılanlar, kortej halinde Haliç Sahili'ne yürüdü. Patrik Bartholomeos Haliç'te denize haç attı. Suya atılan haçı çıkarmak için onlarca kişi denize atlarken haçı Dedeağaç'tan İstanbul'a gelen Kostas Kipros çıkardı. Haç çıkarma töreni çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlik sırasında deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri denizde güvenlik önlemi aldı.

"Çok mutluyum ve herkes için de en iyisini diliyorum"

Patrik Bartholomeos'un denize attığı haçı ilk çıkaran Kostas Kipros, "Çok mutluyum ve herkes için de en iyisini diliyorum. Bugün haçı çıkarmak için denize dalmaya karar verdim. Şanslı günümdeydim ve haçı çıkardım. Çok mutluyum" dedi. - İSTANBUL

Haliç\'te denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bartholomeos, Fenerbahçe, İstanbul, Balat, Haliç, İstanbul, Genel, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Haliç'te denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29
İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02
Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49
Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı

Son Dakika
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29 İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49 Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı
14:35 Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 16:32:49. #1.11#
SON DAKİKA: Haliç'te denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement