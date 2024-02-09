Genel

Hulusi Akar: "Güçlü Türkiye için milli ve manevi değerlere sahip çıkmak zorundayız"

Melikgazi'de Şehitler Cami ve Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı

KAYSERİ - Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı tamamlanan Şehitler Cami ve Kur'an Kursu yapılan törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ""Güçlü Türkiye için milli ve manevi değerlere sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Düzenlenen açılış törenine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, protokol üyeleri, hayırsever Bayırbaşı ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'de en çok tesis yatırımı yapan belediye olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Sayıyı nazar değmesin diye söylemiyorum ama Türkiye'de en fazla okul, cami, Kur'an Kursu ve diğer yatırımları yapan belediyeyiz. Sadece cami değil, Türkiye'de en fazla okul yapan belediyeyiz. Tam 21 oldu. Hemen camimizin arkasında Baktır ailesinin yaptırdığı bir okul var ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kayseri'nin belki de en güzel, en nitelikli okullarından fen liselerinden bir tanesini yaptık. İnşallah orası da yavrularımızın geleceğine hitap edecek. Yine temelini attığımız ve kayseri açısından son derece büyük önem taşıyan Havacılık ve Uzay Lisesi'nin de şu anda kaba inşaatı bitti ve ince inşaatına başladık. Dolayısıyla bu inşaatlarımız devam edecek. Aynı zamanda tam 15 tane sağlık ocağını Melikgazimize kazandırdık. Şu anda sağlık ocağı ile ilgili bir ihtiyacımız kalmadı. Biz mahallelerimize çok şık Akıl Küpü ismini verdiğimiz kütüphaneler açıyoruz. Bunların sayısı da tam 15 oldu. Bir de parklar konusunda da iddialıyız. Göreve geldiğimizde 2 milyon 250 bin metrekare yeşil alana 2 milyon metrekare daha ilave ederek, 270 park yaparak ve 'fidan değil ağaç dikiyoruz' diyerek 5, 10, 40 yaşındaki ağaçları naklederek Melikgazimizi daha yeşil bir hale getirdik. İnşallah bu çalışmalarımız sizlerin destekleriyle devam edecek. Ben burada tekrardan emeği geçen Davut Bayırbaşı ve ailesine, hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Bizler her konuda biriz, beraberiz. İnşallah bu birlikteliğimizi mevlam nasip eder, sizler de teveccüh ederseniz yine el birliği ile geleceğe taşıma yönünde irade göstereceğimizi belirtiyorum. Davut kardeşim gerçekten sen güzel bir insansın. Kabe'de bile buranın kaygılarını çeken, bu güzel evlatları yetiştiren Bayırbaşı ailesi bizim için gerçekten önemli ve anlamlı. Dualarımız sizlerle iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

"Büyük ve güçlü Türkiye için milli ve manevi değerlere sahip olmak mecburiyetindeyiz"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da konuşmasında, "Büyük ve güçlü Türkiye'den bahsediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye olabilmek için herkesin bildiği gibi milli ve manevi değerlerine sahip, değerler sistemine sahip bir topluluk olmak mecburiyetindeyiz. Öyle olursa tek yumruk, tek yürek olursak, bütün problemlerin ve sorunların üstesinden geliriz. Onun için bu milli ve manevi değerlerimizden birinin de yapıldığı yer camilerimizdir, Kur'an kurslarımızdır. Dolayısıyla bu gençlerimize gelecek nesillere özellikle yatırım yapmak bakımından bu tesislerin, kurumların ve bu yerlerin önemi çok büyük. Buralarda bizim mutlaka yapmak birinci iş ondan belki daha da önemlisi buranın etkili şekilde de kullanılması lazım. Gençlerimizin ve halkımızın buralardan istifade etmesi lazım. Milli ve manevi değerlerimizi güçlendirmek, bunlarla alakalı kendimizi geliştirmek ve bunları iyice yaymak bakımından önemini hepimiz biliyoruz. Diğer bir husus da hiçbir millette olmadığı kadar asil milletimiz şehide ve şehitliğe önem verir. Şehitlik rütbelerin en büyüğü bizler için. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa yani şehit varsa vatandır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onları her zaman saygı ve hürmetle anıyoruz. Nitekim caminin isminin de bu şekilde verilmesi yine şehitlerimize olan saygının bir ifadesidir. Ayrıca bu konularda sadece devletimizden bir şey beklemeyeceğiz. Burada olduğu gibi, hayırsever ailelerin yaptığı gibi elimizden geldiğince gençlerimizin ve milletimizin gelişmesine, eğitimine ve öğrenimine katkı sağlamak bakımından elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilmesinden sonra protokol ve çocuklar tarafından kurdele kesimi yapıldı.