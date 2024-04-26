HÜRJET'in Test Pilotu Orhan Boran, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla konuştu - Son Dakika
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HÜRJET'in Test Pilotu Orhan Boran, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla konuştu

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HÜRJET'in Test Pilotu Orhan Boran, Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı olan HÜRJET'in ilk uçuşunu hatırlayarak heyecanını paylaştı. Boran, test pilotluğunun önemine vurgu yaparak, HÜRJET'in geliştirme sürecinde yerdeki işlerinde görev aldıklarını ve sonuçları yazdıklarını belirtti.

26.04.2024 10:28
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HÜRJET'in Test Pilotu Orhan Boran, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla konuştu

HÜRJET'in Test Pilotu Orhan Boran:

"HÜRJET'in ilk uçuşunu yaptığım zaman bacaklarımın heyecandan titrediğini hatırlıyorum"

ANKARA - HÜRJET'in Test Pilotu Orhan Boran Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla konuştu. Boran, "HÜRJET'in ilk uçuşunu yaptığım zaman bacaklarımın heyecandan titrediğini hatırlıyorum" dedi.

Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı olan HÜRJET'in test pilotlarından Orhan Boran, 26 Nisan Dünya Pilotlar günü kapsamında İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu. HÜRJET'in ilk uçuş anlarında neler yaşadığını aktaran Boran, test pilotluğunun önemine de dikkati çekti.

"Şimdi bu sonuçları biz yazıyoruz"

Test pilotluğuna geçiş sürecini anlatan Orhan Boran 2021 yılından bu yana TUSAŞ'ta test pilotu olarak görev yaptığını belirterek, "Pilotluk mesleği genel olarak disiplin isteyen bir meslek. Sürekli konsantre olmak zorundasınız, dikkatli olmak zorundasınız. Hata yapma şansınız çok fazla olmayabiliyor. Test pilotluğu özelinde ayrı bir eğitim gerektiriyor. Yıllarca operasyonel pilot olarak görev yaptık. Fakat TUSAŞ'ta ilk test pilotu olarak görev yapmaya başladığımızda ön koşullardan bir tanesi test pilotluğu eğitimi almamızdı. Bunun için şirketimiz 1 yıl süren kategori 1 test pilotluğu kursuna gönderdi. Oradaki eğitimimizi tamamladıktan sonra 2022 yılında tekrar döndükten sonra HÜRJET'e geliştirme safhasında yerdeki işlerinde, simülatörlerinde, motor çalıştırma ve taksi faaliyetlerinde görev aldım. Test pilotu olarak aslında daha önce hiç uçmamış bir uçağın, neler yapacağını bilmediğiniz bir uçağın, farklı dinamikleri olan bir uçağı test ediyorsunuz. Biz yıllarca bize hangi uçak geldiyse, hangi uçakla uçmamız istendiyse o uçaklarla uçtuk. Bunların hepsinin testleri yapılmıştı, sonuçları biliniyordu. Şimdi bu sonuçları biz yazıyoruz. İnşallah Hava Kuvvetleri envanterine de sonuçlarından emin olarak vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HÜRJET'in ilk uçuşunu yaptığım zaman bacaklarımın heyecandan titrediğini hatırlıyorum"

HÜRJET'in ile gerçekleştirdiği ilk uçuştan bahseden Boran, "HÜRJET'i takip uçağındayken gördüm. Tabi ayrı bir gurur. Şirketteki herkesin gözleri doldu. Çünkü Türkiye'nin ilk milli jet uçağıydı. Onun bu denli stabil uçması görmek, yer testleriyle birebir örtüştüğünü görmek çok güzeldi. Daha sonra kendim ilk uçuşu yaptığımda o bambaşka bir heyecan. 2000 yılında ilk yaptığım uçuşu hatırlarım. Bir de HÜRJET'in ilk uçuşunu yaptığım zaman bacaklarımın heyecandan titrediğini hatırlıyorum. Büyük bir sorumluluğun üzerimizde olduğunu biliyorum. Gerçekten Türkiye'nin ürettiği ilk milli jetle uçmanın apayrı bir gurur olduğunu söyleyebilirim. Bununla alakalı söylenecek en güzel söz 'İstikbal göklerdedir' sözü" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel HÜRJET'in Test Pilotu Orhan Boran, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla konuştu - Son Dakika

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