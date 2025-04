İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da 127 Artçı Deprem Meydana Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "127 artçı deprem meydana geldi"

"Deprem başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova ve Bursa illerinde de hissedildi"

"2 gün eğitim ve öğretime ara verildi"

"112'ye 10 bin 84 çağrı geldi"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, sarsıntının başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova ve Bursa illerinde de hissedildiğini belirterek, "Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. 112'ye 10 bin 84 çağrı geldi.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki AFAD binasında bir basın toplantısı düzenledi. İlk sözü alan Bakan Yerlikaya, Marmara Denizi içinde saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini sarsıntının 13 saniye sürdüğünü ifade etti.

Silivri açıklarında 24 kilometre uzaklıkta olan depremin başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova ve Bursa illerinde de hissedildiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. Böyle büyük bir depremde şu ana kadar can kaybı ve yaralı tespit edilmedi. Her depremde olduğu ilk yaptığımız tarama. Yani depremin olumsuz bir izi var mı yok mu onu yapmaya çalışıyoruz. Yani devletimize ait yerel merkezi tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda yer alıyor. İlk etapta şu ana kadar içinde insanın yaşadığı yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı gelmedi dedik. Taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina ve 9 evle ilgili tahliye ilgili tespitimiz var. Hemen hemen her bakanımız İstanbul'la ilgili paylaşım yaptı. Yarın ve cuma günü için 2 gün eğitim ve öğretime ara verildiğini anons ettiler. 112'ye 10 bin 84 çağrı geldi. 16 milyonluk 131 dünya ülkesi nüfusundan daha büyük nüfusa sahip olan medeniyetimizin baş tacı olan İstanbulumuzun hemşehrilerimizden sadece 10 bin 84 çağrı geldi. Bunları inceledik. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı bir kısmı evleriyle ilgili endişelerini paylaştılar. Bir kısmı da sağlıkla ilgili olan ihbarlar. Bir metruk bina Fatih'te onun dışında bir binanın yıkıldığı ve içinde yaşamla ilgili endişelerin olduğuna yönelik bir ihbar gelmedi. Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik, talimatlarını aldık. An ve an süreci alıyor. Bizim deprem bilim kurulumuz var. Az önce onlarla da toplantı yaptık" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, "Deprem olmadan önce risk azaltma zararın en aza indirilmesiyle ilgili başta can kaybı olmamasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın gerçekten fevkalade açmış olduğu iyilik hizmetleri var. Herkes hanesini içinde yaşadığı evin durumunu en iyi o bilir. Dolayısıyla güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması yani kentsel dönüşümü ile ilgili bir ihtiyacı varsa hükümetimizin açıklamış olduğu bu hizmetle ilgili çağrısına ses versin. Bugün çok büyük bir sınavdan geçtik. 2019 Silivri 5,8 depremini gözünüzün önüne getirin. O vakit birbirimizle 1 saat haberleşemedik. O günden sonra ben valiyken sayın bakanımızın ve benim başkanlık ettiğim binlerce toplantı yapıldı. Biz deprem öncesinde devlet millet el birliği yaparak hazırlıklarımızı cansiperane yapalım. Bu 6,2 büyüklüğündeki depremde bir enkaz arama kurtarma olmadı. Burada basın toplantısı bile yapamazdık. İstanbul'da hiç oyalanmadan bizler hükümet temsilcileri, belediyelerin tamamı elimizi yüreğimizi taşın altına koyalım ama fakatsız bu sorunu çözelim" diye konuştu.