İsrail'in Patlayıcı Cihaz Stratejisi - Son Dakika
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İsrail'in Patlayıcı Cihaz Stratejisi

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Savunma araştırmacısı, israillerin cihazlarda patlayıcı madde kullandığını ve saldırının MOSSAD için fırsat olduğunu belirtti.

19.09.2024 03:11
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Savunma Sanayii Araştırmacısı Küçük: "İsrail bu cihazlar üretilirken ya da üretildikten sonra çok düşük miktarda patlayıcı madde yerleştirdi"

"Marketten alınan bir üründe böyle bir patlama olması ekonomide yıkıcı etkilere sebep olabilir"

"Saldırı MOSSAD'ın imajını tekrar düzeltmek için büyük bir fırsat oldu"

ANKARA - Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması ile ilgili, "Bir diğer iddia bu cihazların İran üzerinden tedarik edildiği. İran da aynı yöntemle bu cihazları tedarik edecektir. İsrail bunu tespit ettikten sonra bu cihazlar ya üretilirken ya da üretildikten sonra çok düşük miktarda ancak gelişmiş bir patlayıcı madde konuldu" dedi.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması ile şu ana kadar 9 kişinin ölümüne, 2 bin 750 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının yankıları sürüyor. Lübnan'da gerçekleşen saldırıda çağrı cihazlarına müdahale edilip patlatılmasına ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, Lübnan'da gerçekleştirilen saldırıda Hizbullah'ın güvenli iletişim aracı olarak gördüğü yaklaşık 95 gram ağırlığında küçük çağrı cihazları kullanıldığını belirterek, "Büyük ihtimalle Hizbullah, kendi ekosistemi içerisindeki insanlarla güvenli haberleşme için kullanıyordu. Kuvvetle muhtemel çağrı cihazına sinyal giden kişi, güvenli iletişim cihazından ulaşması gereken ilgili yere ulaşıyordu. Aslında kendi güvenliğini sağlamak için kullandığı bir yöntemdi, fakat İsrail Hizbullah'ın bunu üçüncü parti tedarik hattından temin ettiğini fark etti. Hizbullah'ın adını vermeden bir alıcı bu tarz cihazları alır ve teslim eder. Bir diğer iddia da bu cihazların İran üzerinden tedarik edildiği. İran da aynı yöntemle bu cihazları tedarik edecektir. İsrail bunu tespit ettikten sonra bu cihazlar ya üretilirken ya da üretildikten sonra çok düşük miktarda ancak gelişmiş bir patlayıcı madde konuldu. Çeşitli uluslararası gazetelerde bunların içine '20 gramlık gelişmiş patlayıcının entegre edildiği' bilgileri var ancak doğruluğunu bilemeyiz" dedi.

"Saldırı MOSSAD'ın imajını tekrar düzeltmek için büyük bir fırsat oldu"

Saldırının etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Küçük, Hizbullah'ın otonom hareket edebilme kabiliyetinin zarar görmesinin İran'a olan bağımlılığını artırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarz idari ve lojistik taraftaki beyin takımı adamlarını yok ettiğiniz zaman Hizbullah, İran'a daha bağımlı oluyor. Bu aslında görece bakımından İran'ın da işine gelebilecek bir durum. Dolayısıyla İran'dan cihazlar geldi, İran'ın içinde istihbarat zafiyetleri var ya da yok ayrı bir tartışma konusu. MOSSAD'ın 7 Ekim'de ciddi bir yara aldığını biliyoruz. MOSSAD imaj olarak yara aldı. Çünkü yıllarca MOSSAD propagandası yapıldı, 'MOSSAD düşmanı dünyanın neresinde olursa bulup öldürür, her türlü bilgiyi önceden ele geçirir' gibi ama burnunun dibindeki saldırıyı görememişti. Bu da büyük bir imaj kaybıydı. Bu saldırı MOSSAD'ın imajını tekrar düzeltmek için büyük bir fırsat oldu."

"Marketten alınan bir üründe böyle bir patlama olması ekonomide yıkıcı etkilere sebep olabilir"

Sivil kullanımdaki iletişim cihazlarında böyle bir durumun görülme ihtimalinin düşük olduğunu dile getiren Küçük, "Marketten alınan bir üründe böyle bir patlama olması, devasa markaların çok büyük para kaybetmesine, ekonomide yıkıcı etkilere sebep olabilir. Buna da kimsenin kolay kolay cesaret edebileceğini zannetmiyorum" dedi.

Saldırıda patlayan cihazlarda aşırı ısınma yaşanması durumunda güvenlik hattı bulunan lityum bataryalar kullanıldığını dile getiren Küçük, "Batarya ısındığı zaman işlemcinin frekansını kesmek, elektrik akımını kontrol etmek gibi bir önlem oluyor. Bu önlemi kaldırırsanız bataryanın ısınmasını sağlayıp patlayıcıyı da harekete geçirebilirsiniz. Ürünün sağlam halini görmediğimiz için şu an bir yorum yapamıyoruz" dedi.

Saldırıda Hizbullah üyelerinin yanı sıra sivil kaybının da yaşandığını belirten Küçük, İsrail doğrudan hastaneyi vurduğunda bile uluslararası kamuoyunun harekete geçildiğini görülmediğini hatırlattı.

İsrail\'in Patlayıcı Cihaz Stratejisi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İsrail'in Patlayıcı Cihaz Stratejisi - Son Dakika

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