İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yollar boş kaldı - Son Dakika
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Genel

İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yollar boş kaldı

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. İstanbul'da havanın yağışlı ve kapalı olması dolayısıyla İstanbulluların tatili evlerinde geçirmesi nedeniyle Anadolu yakası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 10.30'da trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak ölçüldü. Öte yandan boş kalan yollar havadan görüntülendi.

02.05.2024 00:31  Güncelleme: 00:44
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İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yollar boş kaldı

İSTANBUL - 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kamu çalışanlarının izinli olması dolayısıyla İstanbul'da yollar boş kaldı. Boş kalan yollar böyle görüntülendi.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. İstanbul'da havanın yağışlı ve kapalı olması dolayısıyla İstanbulluların tatili evlerinde geçirmesi nedeniyle Anadolu yakası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre saat 10.30'da trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak ölçüldü. Öte yandan boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yollar boş kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yollar boş kaldı - Son Dakika
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