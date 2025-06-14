İstanbul'da FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası Yapıldı

14.06.2025 18:48
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İstanbul'da düzenlenen FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası'nda, 9 ülkeden 27 arama kurtarma köpeği yarıştı. Japonya ekibi birinciliği elde etti. Etkinlik, Türkiye'nin arama kurtarma kapasitesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

9 ülkeden 27 arama kurtarma köpeği İstanbul'daki şampiyonada yarıştı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası sona erdi. 9 ülkeden 27 arama kurtarma köpeğinin katıldığı şampiyonada, Japonya ekibi birinciliği elde etti.

Uluslararası Kinoloji Federasyonu himayesinde, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF), Köpek Eğitmenleri Derneği (KÖPED), K9 Güvenlik, Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve TİM Arama Kurtarma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen şampiyona, Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. 11-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda, Türkiye, Japonya, Romanya, İtalya, Slovenya, Özbekistan, Finlandiya, Çekya ve Estonya'dan gelen ekipler arama kurtarma, uygunluk ve yeterlilik belgeleri almak için kıyasıya mücadele etti. Köpekler, 3 gün boyunca enkaz, orman ve iz takibi olmak üzere 3 farklı parkurda yarışarak, uluslararası arama kurtarma standartlarına uygunluklarını sergiledi. Final puanlamaları sonucu Japonya ekibi, en yüksek dereceyi elde ederek şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon Japonya ekibi, yarın düzenlenecek olan ödül töreni ile kupasına sahip olacak. Etkinliğin, Türkiye'nin arama-kurtarma kapasitesine katkı sunması ve eğitimli arama kurtarma köpeklerinin önemine dikkat çekmesi hedefleniyor.

"Dünyanın dört bir tarafından gelen ülkeleri seyretmek, öğrenmek ve toplumumuza aktarmak gibi bir fırsat yakaladık"

Yarışmada açıklamalarda bulunan FCI Arama Kurtarma Komisyon üyesi Göktan Eker, "Bu FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası, Çekmeköy Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlendi. Dokuz ülkeden 27 köpeğimizi misafir ettik. Alan arama, yani ormanda kayıp insanlar arama, enkaz arama ve doğada kaybolmuş insanların iz takibinden arama bölümleri sınav programının içerisindeydi. Bu etkinliğin aslında asıl amacı, toplumumuzda büyük bir farkındalık oluşturmaktır. Dünya bu konuda bizden biraz daha fazla ileride. Örneğin İtalya'da 1800, Almanya'da 1000'in üzerinde, Hollanda'daki hiç afet ülkesi değil, 1000'e yakın köpek sayıları var. Bizim ülkemizde 81 AFAD akredite arama kurtarma köpeği bulunuyor. Bu etkinliğin amaçlarından bir tanesi de, dünyanın farklı ülkelerinden gelen arama kurtarma ekiplerinin deneyimlerini öğrenmek, karşılıklı bilgi birikimi paylaşmak ve ülkemizde bu etkinliğin hemen akabinde arama kurtarma köpekleri ile ilgili büyük bir programı başlatmaktı. ve çok şükür, şu ana kadar başarılı geçiyor. Ekiplerin taktiklerini, deneyimlerini, eğitim sistemlerini görebiliyoruz. Bütün bu ülkeleri tek tek gezmemizin çok büyük bir maliyeti olacakken, hepsini ülkemize davet ederek hepsinin bilgilerini almak aslında çok daha düşük maliyetli oldu bizler için. Çok mutluyuz. Dünyanın dört bir tarafından gelen ülkeleri seyretmek, öğrenmek ve toplumumuza aktarmak gibi bir fırsat yakaladık" dedi.

"Burada Türkiye için bir ilk oluyor aslında bu organizasyon. Bugün itibarıyla devletimizin tarihine geçti"

Organizasyonun Türkiye için bir ilk olduğunu söyleyen Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Arama Kurtarma Ekip Lideri Arzu Önşen Eken ise, "Burada Türkiye için bir ilk oluyor aslında bu organizasyon. Bugün itibarıyla devletimizin tarihine geçti çünkü toplamda dokuz ülkeden 27 köpek yarıştı. Uluslararası FCI Arama Kurtarma Takım Şampiyonası yapıldı. Dün enkaz sınavımız vardı, bugün iz takibi sınavlarımız yapıldı ve bugün itibarıyla bitti. İnşallah bir problem çıkmazsa yarın da ödül töreni olacak. Yeni dünya şampiyonu Japonya oldu, kupayı kendi ülkelerine götürecekler. Bizim için her açıdan çok iyi bir deneyimdi çünkü biz bir deprem ülkesiyiz ve ekiple çalışmayı ilk kez yaşıyor şu anda Türkiye. ve ilk kez görüyor; ekiple arama kurtarma, yani görev köpeğimle ekiple arama kurtarma nedir? Bir enkazda aynı anda üç köpek bulabildiği kadar fazla kazazede oluyor. Düşünün, bir deprem sırasında enkaz altında kalmış bireyler için yaşamla ölüm arasındaki sınır dakikalardır. ve biz o dakikaları minimuma indirecek bu yöntemi geliştirmeye, daha çok köpeklerin sayısını artırmaya, takımların sayısını artırmaya kendisine hedef edinmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Tabii biz bunu yaparken, Çekmeköy Belediye Başkanımız çok ciddi destek oldu. AFAD'dan sorumlu Vali Yardımcımız çok ciddi destek oldu. Çekmeköy Kaymakamımızın çok ciddi desteklerini gördük. Birlikte çalıştığımız, yani çözüm ortaklığı yaptığımız Çekmeköy Arama Kurtarma ve diğer dernekler de bu konuda bize çok destek oldu. Buradan herkese bir daha teşekkür ediyoruz. Çünkü hem ülkemizi tanıtma şansı bulduk hem de kendimiz çok ciddi yeni bilgilere edindik. ve bu alanda kendimizi nasıl geliştirebileceğimiz konusunda ciddi notlar aldık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika

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