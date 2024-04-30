İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs tedbirlerini denetledi - Son Dakika
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Genel

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs tedbirlerini denetledi

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Beşiktaş, Saraçhane ve Taksim Meydanı'nda alınan tedbirleri inceledi. Vali Gül, 1 Mayıs için herhangi bir müracaat olmadığını belirtti. İstanbul'da 40 tane toplantı ve yürüyüş yapılabilecek yasal meydan bulunduğunu söyleyen Vali Gül, şu ana kadar herhangi bir müracaat olmadığını ifade etti. Vali Gül, vatandaşların güvenliğini en üst seviyede tutmak için tedbirlerin alındığını vurguladı.

30.04.2024 23:09
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki 1 Mayıs tedbirlerini denetledi

Vali Gül, "1 Mayıs için herhangi bir müracaat olmadı"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Beşiktaş, Saraçhane ve Taksim Meydanı'nda alınan tedbirleri inceledi. Vali Gül, "İstanbul'da 40 tane toplantı ve yürüyüş yapılabilecek yasal meydanımız var. Şimdiye kadar bunlarla ilgili herhangi bir müracaat olmadı" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Beşiktaş, Saraçhane ve Taksim Meydanı'ndan alınan tedbirleri inceledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Vali Gül daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, "1 Mayıs ile ilgili Emniyet Müdürümüz ile birlikte alınan tedbirleri yerinde inceliyoruz. Tek isteğimiz vatandaşlarımızın burnu kanamadan bu süreçte 1 Mayıs'ın anlamına uygun bir şekilde kutlanması. İstanbul'da 40 tane toplantı ve yürüyüş yapılabilecek yasal meydanımız var. Şimdiye kadar bunlarla ilgili herhangi bir müracaat olmadı. İstanbul'da bu saat itibariyle yasal olarak etkinlik yapmak için herhangi bir kuruluşun bir müracaatı olmadı. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutarak arkadaşlarımızla birlikte alana bakıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs tedbirlerini denetledi - Son Dakika

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