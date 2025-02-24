Kadın Mühendis Elektrik Dağıtımını Yönetiyor - Son Dakika
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Genel

Kadın Mühendis Elektrik Dağıtımını Yönetiyor

Sibel Ünal, Türkiye'nin tek kadın şebeke operasyon müdürü olarak 4 ilde elektrik dağıtımını yönetiyor.

24.02.2025 23:34
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Şebeke operasyonuna kadın eli değdi: 4 il, 38 ilçenin elektriği ondan soruluyor

Türkiye'nin tek kadın şebeke operasyonları müdürü, çalışmalarıyla takdir topluyor

ELAZIĞ - Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat Elektrik Dağıtım AŞ, kadın mühendisleriyle sektöre yön veriyor. Çalışan profilinin erkek ağırlıklı olduğu enerji sektöründe Türkiye'nin tek kadın şebeke operasyonları müdürü olarak çalışan Sibel Ünal, yaptığı başarılı çalışmalarla sektöre örnek oluyor.

Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya'nın elektrik dağıtımı sağlayan Fırat Elektrik Dağıtım AŞ, çalışmalarıyla göz doldurmaya devam ediyor. FEDAŞ, Türkiye'nin şebeke operasyonları biriminde tek kadın müdürünü bünyesinde çalıştırmanın gururunu yaşıyor. Bölgenin elektrik dağıtımına yön veren Sibel Ünal, 17 yıl önce başladığı elektrik sektöründeki hizmetinde başarılarını arttırarak devam ediyor. Bölgenin elektrik yönetimini sağlayan ve gerektiği zaman sahaya çıkarak elektrik merkezlerini inceleyen Ünal, yaptığı başarılı çalışmalarla adından söz ettiriyor. Yazları sıcağın altında kışları ise iklim şartlarından dolayı yoğun kar yağışlarının olduğu bölgelerde içeride ve sahada çalışan Fırat EDAŞ Şebeke Operasyonu Müdürü Sibel Ünal, 4 il 38 ilçenin olduğu toplamda 37 bin 400 kilometrelik alana hizmet sağlıyor.

"4 ile 38 ilçeye hizmet sağlıyoruz"

Okudukları dönemde, elektrik mühendisliği mesleğinin teknik bir iş olması nedeniyle, kadınlara uygun bir meslek olmayacağı kanısının oldukça yaygın olduğunu kaydeden Ünal, "Bu algının yanlış olduğuna başta kendimi inandırarak, Elazığ'da merkez arıza biriminde çalışan ilk kadın mühendis olma gururunu yaşadım. Enerji ve teknolojiye ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. İnsan odaklı onurlu bir mesleğe sahip olmamız bir o kadar da sorumluluk yüklemektedir. Asıl önemli olan, mesleki alandaki bilgimizi sürekli olarak yenileme ve çağı yakalamak için teknolojideki gelişmeleri günü gününe izlemek ve bilgimiz sürekli olarak güncellememizdir. Şirketimiz, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli olmak üzere 4 il 38 ilçe yaklaşık 37 bin 400 kilometrelik bir alana yayılan coğrafyada hizmet vermektedir. Bu coğrafyada yine yaklaşık olarak, 2 milyon nüfus ve 1 milyon 106 bin abonenin enerji aldığı elektrik şebekesini yönetmek büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda, büyük bir gururdur. Genel olarak, dağlık bir yapıya sahip olan ve sert iklim şartlarının yaşandığı bölgemizde, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için sürekli aktif ve yenilikçi bir biçimde çalışmamız gerekiyor. Bu sorumluluğu taşırken, teknik bilgi ve liderlik becerilerinin yanı sıra kadın bakış açısının kattığı detaycılık ve çözüm odaklı yaklaşımın çok değerli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Türkiye'de şebeke operasyonlarının başında olan tek kadın yöneticiyim"

Elektrik dağıtım sektörünün genellikle fiziki bir operasyon gerektirdiği için erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü bir alan olarak bilinse de kadınların da bu tür kritik görevler de başarılı olabileceğini göstermenin kendisi için önemli olduğuna değinen Ünal, "Şirketimin ve çalışma arkadaşlarım da bu açıdan baktığını bilmek bana daha fazla güç veriyor. Kadınların sektörde daha fazla yer almasıyla, iş süreçlerinde hem çeşitlilik hem de kalite artıyor. Bu anlamda benim burada olmam aynı zamanda sektördeki diğer kadınlara ilham olabilecek bir adım olacağını düşünüyorum. Türkiye'de şebeke operasyonları başında olan tek kadın yönetici olarak, topluma ve sektöre değer katma yolunda attığımız her adım sadece kendi geleceğimizi değil, ülkemizin daha güçlü bir geleceğini inşa etmek için, atılmış bir adımdır. Bu sorumluluğu taşırken kadınların enerji sektörü gibi stratejik bir alanda yer alması gerektiğini ve her birimizin bu alanda fark oluşturabileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Sahada karşılaştığımız zorluklar her geçen gün daha dinamik hale gelen bir altyapı yönetmemize doğrudan ilişkili, şirketimiz elektrik dağıtım şebekesi, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl olmak üzere, çok geniş bir alanı kapsadığı için, her türlü arıza sistemdeki aksaklık veya bakım ihtiyacı anında müdahale gerektiriyor. Bu bazen hava şartlarıyla veya bölgenin coğrafi yapısıyla birleşerek işleri daha da zorlaştırabiliyor. Özellikle, kış aylarında kar yağışı, buzlanma gibi olumsuz hava şartları sahada çalışan ekiplerimizin işlerini zorlaştırıyor" diye konuştu.

"Kadınların hayallerinin peşinden koşmasını istiyorum"

Elektrik arızası ve kesintilerin durumlarını takip ettiklerini dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"Bizim yapmış olduğumuz bütün modernizasyon ve teknolojik altyapıların geliştirilmesiyle birlikte, elektrik arızası olduğu andan itibaren sistemimize ihbarlar gelmekte ve canlı scada sistemlerimizde de bu ihbarların kesintiye dönüşme durumlarını takip edebiliyoruz. Ekiplerimiz bu anlamda iki dakika içerisinde arıza lokasyonuna yönlendirme kabiliyetlerimiz artış gösterdi. ve bu ekiplerimizin, sahada ki koordinasyonunda anlık olarak nasıl işlemler yapıldığını hem merkezi hem il bazlı arkadaşlarımızla birlikte takibini gerçekleştirebiliyoruz. Elektrik dağıtım sektörü, erkek egemenliği olarak faaliyet gösteren bir sektör görünse de, 17 yıllık meslek hayatımda üniversite yıllarım itibariyle aşık olduğum mesleğimi başarılı bir şekilde yapabildiğimi ve şu anda Türkiye'de şebeke operasyonları kısmında tek yönetici olarak kadınlarımızın hayallerinin peşinden koşmasını ve bu yolda önlerine çıkan bütün engelleri aşmalarını temenni ediyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kadın Mühendis Elektrik Dağıtımını Yönetiyor - Son Dakika

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