Kadın Sürücüye Maganda Saldırdı

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Başakşehir'de kadın sürücünün aracına saldıran maganda yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de kadın sürücüsünün aracına saldıran maganda polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin yol vermeme nedeniyle tartıştığı öğrenildi.

Başakşehir'de dün 19.00 sıralarında akşam saatlerinde trafikte tartışan iki araç sürücüsü bir müddet inatlaştıktan sonra sürücülerden biri diğerinin önünü keserek araca saldırmıştı. Saldırıya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda saldırganla kadının uzey Marmara Yolu Başakşehir istikametinde yol vermeme nedeniyle tartıştığı öğrenildi. S.Z. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs bugün, "Mala Zarar Verme", "Tehdit - Hakaret" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.