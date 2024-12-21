Kağıthane'de Yeni Spor Sahası Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kağıthane'de Yeni Spor Sahası Hizmete Açıldı

Geniş Video İzle

Kağıthane Belediyesi'nin Sporcuhane projesi kapsamında tamamen yenilenen Abide-i Hürriyet Spor Sahası, düzenlenen törenle hizmete girdi. Başkan Mevlüt Öztekin, çocukların futbol oynaması için önemli bir alan oluşturduklarını belirtti.

21.12.2024 12:50  Güncelleme: 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de Abide-i Hürriyet Spor Sahası açıldı

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi'nin Sporcuhane projesi çerçevesinde baştan sona yenilen Abide-i Hürriyet Spor Sahası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış konuşması yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Aslında bu sahamız önemli, çünkü çocuklarımızın okul dışında bir araya gelebileceği bir takım sporu olan futbolu burada beraber oynayabilecekleri bir saha yaptık" diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi'nin Sporcuhane projesi çerçevesinde baştan sona yenilen Talatpaşa Mahallesi'nde yer alan Abide-i Hürriyet Spor Sahası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bölgenin spor alanındaki önemli ihtiyaçlarına cevap verecek olan tesisin 5 bin metrekarelik çim sahası tamamen yenilendi etrafını çevreleyen tel çitleri, drenaj sistemi, yedek kulübeleri ve soyunma odaları baştan sona modernize edildi. Ayrıca, sporcuların akşam saatlerinde de güvenle faydalanabilmesi için profesyonel bir aydınlatma sistemi kuruldu.

"Çocuklarımız her saat buradan faydalanabilecek"

8 adet sahayı Kağıthane'ye kazandırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Aslında bu sahamız önemli, çünkü çocuklarımızın okul dışında bir araya gelebileceği bir takım sporu olan futbolu burada beraber oynayabilecekleri bir saha yaptık. Kağıthane'mizde çok fazla düz alanımız yok her yerin yokuş olduğu ilçemizde 8 adet çim sahayı hayata geçirmiş olduk. Bu sahaları yenilerken Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da teşekkür etmemiz lazım. Hem onlardan destek aldık, hem de belediyemizin bütçesini verimi kullanarak böyle güzel sahaları çocuklarımıza, gençlerimize armağan ediyoruz. Bu güzel sahamız, çocuklarımıza gençlerimize ve kulüplerimize hayırlı olsun. Sahamız her zaman açık olacak, çocuklarımız her saat buradan faydalanabilecek" diye konuştu.

Açılış töreninin ardından Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kaymakam Niyazi Erten tesisleri gezdi ve penaltı atışı attı. Öztekin'e Abide-i Hürriyet Spor Kulübü sporcuları tarafından plaket ve çiçek de takdim edildi.

Kağıthane\'de Yeni Spor Sahası Hizmete Açıldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mevlüt Öztekin, Etkinlikler, Kağıthane, Hürriyet, Belediye, Futbol, Genel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Kağıthane'de Yeni Spor Sahası Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
17:09 Davutoğlu’nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti’ye mi geçiyorlar Davutoğlu'nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti'ye mi geçiyorlar?
16:41 Fenerbahçe, Galatasaray’ın radarında olan Dybala için devreye girdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın radarında olan Dybala için devreye girdi
16:34 Inter’e Hakan’dan sonra bir Türk daha Inter'e Hakan'dan sonra bir Türk daha
16:26 Antalya’da günlüğü dudak uçuklatan rakama ’plajkondu’ Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'
16:07 Kocaelispor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti
16:06 Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü
15:56 Mısır’da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu Mısır'da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu
15:50 Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 14:50:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de Yeni Spor Sahası Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.