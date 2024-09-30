Kampüs Şişli Festivali Üniversiteli Gençleri Buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kampüs Şişli Festivali Üniversiteli Gençleri Buluşturdu

Geniş Video İzle

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kampüs Şişli Festivali', üniversitelilere yönelik eğlenceli etkinlikler ve atölyelerle dolu bir atmosferde gerçekleştirildi. Festivalde öğretici atölyeler, spor etkinlikleri ve keyifli sohbetlerin yanı sıra ünlü sanatçıların performansları da yer aldı. Gençler, burs ve ulaşım desteği projelerine başvurabilecekleri stantlarla da ilgilendi.

30.09.2024 16:08  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversiteli gençler 'Kampüs Şişli Festivali'nde buluştu

İSTANBUL - Şişli Belediyesi tarafından üniversitelilere yönelik 'Kampüs Şişli Festivali' düzenlendi. Öğretici atölyeler, keyifli sohbetler, spor etkinlikleri ve birbirinden renkli performansların yer aldığı festival, eğlenceli anlara sahne oldu. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da festivali ziyaret ederek, üniversitelilerle vakit geçirdi.

Şişli Belediyesi, üniversitelerde yeni eğitim yılının başlamasına az bir süre kala hafta sonu düzenlediği Kampüs Şişli ile üniversiteli gençleri festivalde buluşturdu. Kahve ve beslenme atölyeleri, spor etkinlikleri, keyifli sohbetler, yarışmalar ve dj performanslarının yer aldığı festivale, üniversitelilerin yanı sıra 7'den 70'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şişli Habitat Parkı'nda düzenlenen Kampüs Şişli Festivali, esneme ve nefes egzersizleri başladı. Daha sonra kahve atölyesi, kumaş yüzey doku atölyesi ve vegan beslenme atölyeleri gerçekleşti. Festivalde düzenlenen Kahoot bilgi yarışması, renkli anlara sahne oldu. Festivalin ilk gününde, Prof. Dr. Itır Erhart ve Esra Arslan ile Arda Yalkın ve Hande Şekerciler, üniversitelilerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Daha sonra solo flütist Aslıhan And'in performansının ardından Aytun ile Dijital Decklerde Ustalık: Scratch ve DJ'liğin Sırları isimli etkinlik yer aldı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da festivali ziyaret ederek üniversiteli gençlerle vakit geçirdi.

Mert Fırat gençlerle bir araya geldi

Festivalin ikinci gününde ünlü oyuncu Mert Fırat, Kampüs Sohbetleri etkinliğinde katılımcılarla buluştu. Fırat'ın keyifli sohbetinin ardından Kampüs Şişli Festivali, ünlü DJ Hey! Douglas'ın muhteşem performansıyla sona erdi.

Burs ve ulaşım desteği başvuruları alınacak

Öte yandan festivale katılan üniversiteliler, etkinlik alanında kurulan stantlarda, Şişli Belediyesi'nin 15 bin liralık "İlk Bursum" ve ücretsiz abonman desteği olan "Ulaşım Desteği" projelerine başvuru yapabildi.

Kampüs Şişli Festivali Üniversiteli Gençleri Buluşturdu
Kaynak: İHA

Şişli Belediyesi, Yerel Yönetim, Festival, Kültür, Eğitim, Genel, Yaşam, Şişli, Spor, Burs, Son Dakika

Son Dakika Genel Kampüs Şişli Festivali Üniversiteli Gençleri Buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 20:30:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kampüs Şişli Festivali Üniversiteli Gençleri Buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement